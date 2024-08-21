Самолет, летевший в Надым, совершил экстренную посадку в Тюмени

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Надым (ЯНАО), 21 августа совершил посадку в Тюмени из-за технических неполадок. Об этом сообщает AVIAINCIDENT, опоздание на четыре часа подтверждается данными онлайн-табло аэропорта.
«Самолет RRJ-95-M, рейс Минеральные Воды — Надым. При выполнении полета воздушного судна по маршрут экипаж доложил о незначительных изменениях системы отбора воздуха. По технической причине было решение следовать в Тюмень», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Сигнал бедствия не объявлялся, после осмотра самолета на аэродроме в Тюмени было принято решение следовать дальше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Надым, задержка рейса составила четыре часа. Самолет прибыл в 12:26.
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