Самолет, летевший в Надым, совершил экстренную посадку в Тюмени

Самолет опоздал в ЯНАО на четыре часа из-за незапланированной посадки в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет, летевший в Надым, приземлился в Тюмени из-за неполадок
Самолет, летевший в Надым, приземлился в Тюмени из-за неполадок Фото:

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Надым (ЯНАО), 21 августа совершил посадку в Тюмени из-за технических неполадок. Об этом сообщает AVIAINCIDENT, опоздание на четыре часа подтверждается данными онлайн-табло аэропорта.

«Самолет RRJ-95-M, рейс Минеральные Воды — Надым. При выполнении полета воздушного судна по маршрут экипаж доложил о незначительных изменениях системы отбора воздуха. По технической причине было решение следовать в Тюмень», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Сигнал бедствия не объявлялся, после осмотра самолета на аэродроме в Тюмени было принято решение следовать дальше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Надым, задержка рейса составила четыре часа. Самолет прибыл в 12:26.

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Самолет, летевший из Минеральных Вод в Надым (ЯНАО), 21 августа совершил посадку в Тюмени из-за технических неполадок. Об этом сообщает AVIAINCIDENT, опоздание на четыре часа подтверждается данными онлайн-табло аэропорта. «Самолет RRJ-95-M, рейс Минеральные Воды — Надым. При выполнении полета воздушного судна по маршрут экипаж доложил о незначительных изменениях системы отбора воздуха. По технической причине было решение следовать в Тюмень», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Сигнал бедствия не объявлялся, после осмотра самолета на аэродроме в Тюмени было принято решение следовать дальше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Надым, задержка рейса составила четыре часа. Самолет прибыл в 12:26.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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