На Челябинскую область обрушатся сильные ливни

21 августа 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Синоптики предупредили об усилении осадков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни На север Челябинской области 22 августа обрушатся сильные ливни. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетческой службе-112 Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС: днем 22 августа в северной половине области местами ожидаются сильные дожди». По данным синоптиков, в регион пришел северо-западный циклон. Метеорологи предупреждали о сильных дождях с грозами, которые придут в Челябинскую области 21 августа. Синоптики пообещали похолодание до 14-19 градусов по региону, а также порывы ветра до 14 метров в секунду. ГИБДД порекомендовало водителям не выезжать на автомобиле без особой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На север Челябинской области 22 августа обрушатся сильные ливни. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетческой службе-112 Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС: днем 22 августа в северной половине области местами ожидаются сильные дожди». По данным синоптиков, в регион пришел северо-западный циклон. Метеорологи предупреждали о сильных дождях с грозами, которые придут в Челябинскую области 21 августа. Синоптики пообещали похолодание до 14-19 градусов по региону, а также порывы ветра до 14 метров в секунду. ГИБДД порекомендовало водителям не выезжать на автомобиле без особой необходимости.