На Челябинскую область обрушатся сильные ливни

На север Челябинской области 22 августа обрушатся сильные ливни. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетческой службе-112 Челябинска.
«По данным Челябинского ЦГМС: днем 22 августа в северной половине области местами ожидаются сильные дожди». По данным синоптиков, в регион пришел северо-западный циклон.
Метеорологи предупреждали о сильных дождях с грозами, которые придут в Челябинскую области 21 августа. Синоптики пообещали похолодание до 14-19 градусов по региону, а также порывы ветра до 14 метров в секунду. ГИБДД порекомендовало водителям не выезжать на автомобиле без особой необходимости.
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