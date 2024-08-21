На Челябинскую область обрушатся сильные ливни

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Дождь. Челябинск, пешеходный переход, пешеход, вода, погода, лето, зонт, непогода, ливень, осадки, дождь, стихия
Синоптики предупредили об усилении осадков Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

На север Челябинской области 22 августа обрушатся сильные ливни. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетческой службе-112 Челябинска.

«По данным Челябинского ЦГМС: днем 22 августа в северной половине области местами ожидаются сильные дожди». По данным синоптиков, в регион пришел северо-западный циклон.

Метеорологи предупреждали о сильных дождях с грозами, которые придут в Челябинскую области 21 августа. Синоптики пообещали похолодание до 14-19 градусов по региону, а также порывы ветра до 14 метров в секунду. ГИБДД порекомендовало водителям не выезжать на автомобиле без особой необходимости.

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На север Челябинской области 22 августа обрушатся сильные ливни. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетческой службе-112 Челябинска. «По данным Челябинского ЦГМС: днем 22 августа в северной половине области местами ожидаются сильные дожди». По данным синоптиков, в регион пришел северо-западный циклон. Метеорологи предупреждали о сильных дождях с грозами, которые придут в Челябинскую области 21 августа. Синоптики пообещали похолодание до 14-19 градусов по региону, а также порывы ветра до 14 метров в секунду. ГИБДД порекомендовало водителям не выезжать на автомобиле без особой необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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