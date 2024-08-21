В Екатеринбурге дочь засудила отца за пощечину

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, удушье
Конфликт отца и дочери произошел из-за квартиры Фото:

В Екатеринбурге отец поднял руку на взрослую дочь из-за спора по поводу общей квартиры. Женщина ситуацию не отпустила — отправилась в суд и взыскала с отца 45 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом рассказали в инстанции.

«Женщина просила взыскать с отца 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Поводом послужил конфликт родственников по поводу недвижимости — общей квартиры. Перебранка переросла в рукоприкладство. Отец ударил взрослую дочь по лицу. Анна обиды не снесла и обратилась за защитой своих прав в суд», — следует из сообщения.

Железнодорожный райсуд удовлетворил иск частично, взыскав 45 тысяч рублей. По итогам апелляционной жалобы решение было оставлено без изменений.

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В Екатеринбурге отец поднял руку на взрослую дочь из-за спора по поводу общей квартиры. Женщина ситуацию не отпустила — отправилась в суд и взыскала с отца 45 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом рассказали в инстанции. «Женщина просила взыскать с отца 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Поводом послужил конфликт родственников по поводу недвижимости — общей квартиры. Перебранка переросла в рукоприкладство. Отец ударил взрослую дочь по лицу. Анна обиды не снесла и обратилась за защитой своих прав в суд», — следует из сообщения. Железнодорожный райсуд удовлетворил иск частично, взыскав 45 тысяч рублей. По итогам апелляционной жалобы решение было оставлено без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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