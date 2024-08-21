В Екатеринбурге дочь засудила отца за пощечину

Конфликт отца и дочери произошел из-за квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге отец поднял руку на взрослую дочь из-за спора по поводу общей квартиры. Женщина ситуацию не отпустила — отправилась в суд и взыскала с отца 45 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом рассказали в инстанции.

«Женщина просила взыскать с отца 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Поводом послужил конфликт родственников по поводу недвижимости — общей квартиры. Перебранка переросла в рукоприкладство. Отец ударил взрослую дочь по лицу. Анна обиды не снесла и обратилась за защитой своих прав в суд», — следует из сообщения.

Железнодорожный райсуд удовлетворил иск частично, взыскав 45 тысяч рублей. По итогам апелляционной жалобы решение было оставлено без изменений.