Встреча с участником «Битвы экстрасенсов» и паблик-токи: программа «Красной строки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на фестивале «Красная строка» пройдут презентации и паблик-токи

21 августа 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Открытие фестиваля пройдет днем 23 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 23 по 25 августа в Историческом сквере в Екатеринбурге во второй раз пройдет книжный фестиваль «Красная строка». Несмотря на некоторые проблемы с финансированием, организаторы подготовили обширную программу. Гости смогут побывать на презентациях книг, встретиться с психологами и психиатрами, узнать, как выбраться из круга порочных привычек и победить прокрастинацию. URA.RU собрало топ самых интересных мероприятий в одной афише. 23 августа Официальное открытие фестиваля стартует в 15:30 на главной сцене «Солнце» возле Капсулы времени. Тут же в Историческом сквере начнет работу ярмарка, где разместится более 100 издательств — они будут продавать книги по ценам ниже, чем в магазинах, и запустится пункт книгообмена. Лекторий «Свеча» 17:30 — пройдет разговор с автором романа «Голод» Светланой Павловой. На лекции «Женщины в большом городе: от деструктивных отношений с едой до любви к себе» гости обсудят, как общество борется с расстройством пищевого поведения, попыткой соответствовать стандартам красоты и одиночеством. 18:30 — книжный обозреватель Максим Мамлыга расскажет, как читателю не потеряться в потоке рекомендаций книг и создать свою сетку источников, чтобы находит только самое нужное и необходимое. Разложить все по полочкам в своей голове посетители смогут за 45 минут. Лекторий «Софит» 15:15 — Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков», впервые представит книгу «Криминальный Екатеринбург». В ней он рассказывает о себе, преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е — «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и афганцы, и как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. 19:15 — психиатр и нарколог Марат Агинян поговорит с екатеринбуржцами, почему некоторые люди больше предрасположены к привычкам (в том числе и вредным), как выбраться из порочного круга и что такое феномен созависимости. Лекторий «Факел» 15:00 — пройдет презентация авторов и книг премии «Книга года». «Фонарик. Детская сцена» 19:30 — концерт нигерийской группы 4Groove. Они исполнят нестареющую классику и популярные сейчас песни в своем аутентичном стиле. «Солнце. Главная сцена» 19:30 — свои зажигательные песни исполнит группа Just Suzie. Следом на сцену выйдет коллектив Funk Power. Лекторий «Лампа» 18:00 — почему растет интерес к детективам, триллерам и тру-крайм и какие сейчас тренды в книгах с расследованиями? Все это обсудят писатели Яна Вагнер, Ася Володина, Антон Секисов и другие. 19:00 — продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева устроит мастер-класс для посетителей. Она расскажет, как заставить хейтеров работать на вас и где чаще всего происходят нападки ненавистников. 24 августа Лекторий «Свеча» 11:30 — писатель и продюсер Александр Кушнир прочтет лекцию о композиторе Сергее Курехине. Также в программе — презентация переиздания книги «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока». Лекторий «Абажур» 14:45 — как подготовиться к школе в преддверии 1 сентября не только детям, но и родителям? На этот вопрос на «классном часу» ответит психолог Анна Быкова. Лекторий «Факел» 15:00 — гостей «Красной строки» научат смеяться над собственными ошибками и неудачами. Мастер-класс проведет тренер по креативному мышлению и юмору Виктория Новоселова. 16:00 — команда кинокомпании Red Pepper Film устроит показ фильмов для всех желающих. Также пройдет лекция и встреча с PR-cпециалистом. «Фонарик. Детская сцена» 14:30 — об эмоциональном интеллекте и необходимости развивать его наравне с обычным интеллектом поговорят на паблик-токе. Писательница Анастасия Малейко и психолог Наталья Тегмарк-Ильина обратятся к роли литературы и искусства, которые помогают совладать с эмоциями детям и подросткам. 16:30 — писательницы Дарья Месропова и Ольга Лишина обсудят, какой литературный герой нужен сегодняшнему подростку. Должен ли он быть злодеем или добряком? И на каких примерах выросли предыдущие поколения? «Солнце. Главная сцена» 13:30 — творческая встреча с публицистом, гендиректором «Абзац медиа» Михаилом Шахназаровым. Литератор представит сборник рассказов «История в стиле fine», почитает отрывки из него, ответит на вопросы поклонников и анонсирует новую книгу. 17:30 — встречу с горожанами проведет писатель Алексей Иванов. Он расскажет о современном взгляде на историю горнозаводского Урала, продвижении регионального бренда с помощью литературы и многое другое Лекторий «Лампа» 14:00 — киновед и писатель Татьяна Богатырева объяснит, почему сейчас так популярны дорамы и что их ждет в будущем. Посетителям посоветуют книги и фильмы в этом жанре, и они узнают, «что не так» с корейскими именами и их написанием на русском языке. 16:00 — продюсер Алексея Иванова проведет мастер-класс для начинающих писателей. Юлия Зайцева опишет три важных этапа, на которых нужно сконцентрироваться автору, чтобы привлечь внимание к своей книге. 25 августа Лекторий «Торшер» 14:30 — что сейчас происходит с жанром хоррор? На этот вопрос вместе с гостями ответит участник «Битвы экстрасенсов» Антон Мамон. «Фонарик. Детская сцена» 16:45 — создатель проекта «Химия — просто» на YouTube Александр Иванов докажет, что химия — это просто, интересно и даже весело. Лекция подойдет как для детей, так и для взрослых. «Солнце. Главная сцена» 13:30 — презентация сборника рассказов современных писателей о понимании своей телесности. Среди участников будут Алексей Сальников, Анна Матвеева, Алексей Федорченко, Екатерина Манойло, Алексей Варламов и другие. 16:30 — Алексей Иванов расскажет о культовых героях своей прозы. На встрече писатель объяснит, как выбирает темы для романов и изобретает новые художественные миры. 18:00 — любимчики уральской публики из Kickin Jass Orchestra выступят в финале фестиваля. Новоорлеанский стиль и ранний джаз — все это екатеринбуржцы услышат в Историческом сквере. 20:00 — на сцену выйдут актеры Виталий Корбесашвили из Театра драмы, Борис Зырянов и Сергей Молочков из Театра юного зрителя. Они покажут спектакль «Весь Шекспир за полтора часа», над которым работала режиссер Ирина Павлова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 23 по 25 августа в Историческом сквере в Екатеринбурге во второй раз пройдет книжный фестиваль «Красная строка». Несмотря на некоторые проблемы с финансированием, организаторы подготовили обширную программу. Гости смогут побывать на презентациях книг, встретиться с психологами и психиатрами, узнать, как выбраться из круга порочных привычек и победить прокрастинацию. URA.RU собрало топ самых интересных мероприятий в одной афише. Официальное открытие фестиваля стартует в 15:30 на главной сцене «Солнце» возле Капсулы времени. Тут же в Историческом сквере начнет работу ярмарка, где разместится более 100 издательств — они будут продавать книги по ценам ниже, чем в магазинах, и запустится пункт книгообмена. Лекторий «Свеча» 17:30 — пройдет разговор с автором романа «Голод» Светланой Павловой. На лекции «Женщины в большом городе: от деструктивных отношений с едой до любви к себе» гости обсудят, как общество борется с расстройством пищевого поведения, попыткой соответствовать стандартам красоты и одиночеством. 18:30 — книжный обозреватель Максим Мамлыга расскажет, как читателю не потеряться в потоке рекомендаций книг и создать свою сетку источников, чтобы находит только самое нужное и необходимое. Разложить все по полочкам в своей голове посетители смогут за 45 минут. Лекторий «Софит» 15:15 — Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков», впервые представит книгу «Криминальный Екатеринбург». В ней он рассказывает о себе, преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е — «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и афганцы, и как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. 19:15 — психиатр и нарколог Марат Агинян поговорит с екатеринбуржцами, почему некоторые люди больше предрасположены к привычкам (в том числе и вредным), как выбраться из порочного круга и что такое феномен созависимости. Лекторий «Факел» 15:00 — пройдет презентация авторов и книг премии «Книга года». «Фонарик. Детская сцена» 19:30 — концерт нигерийской группы 4Groove. Они исполнят нестареющую классику и популярные сейчас песни в своем аутентичном стиле. «Солнце. Главная сцена» 19:30 — свои зажигательные песни исполнит группа Just Suzie. Следом на сцену выйдет коллектив Funk Power. Лекторий «Лампа» 18:00 — почему растет интерес к детективам, триллерам и тру-крайм и какие сейчас тренды в книгах с расследованиями? Все это обсудят писатели Яна Вагнер, Ася Володина, Антон Секисов и другие. 19:00 — продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева устроит мастер-класс для посетителей. Она расскажет, как заставить хейтеров работать на вас и где чаще всего происходят нападки ненавистников. Лекторий «Свеча» 11:30 — писатель и продюсер Александр Кушнир прочтет лекцию о композиторе Сергее Курехине. Также в программе — презентация переиздания книги «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока». Лекторий «Абажур» 14:45 — как подготовиться к школе в преддверии 1 сентября не только детям, но и родителям? На этот вопрос на «классном часу» ответит психолог Анна Быкова. Лекторий «Факел» 15:00 — гостей «Красной строки» научат смеяться над собственными ошибками и неудачами. Мастер-класс проведет тренер по креативному мышлению и юмору Виктория Новоселова. 16:00 — команда кинокомпании Red Pepper Film устроит показ фильмов для всех желающих. Также пройдет лекция и встреча с PR-cпециалистом. «Фонарик. Детская сцена» 14:30 — об эмоциональном интеллекте и необходимости развивать его наравне с обычным интеллектом поговорят на паблик-токе. Писательница Анастасия Малейко и психолог Наталья Тегмарк-Ильина обратятся к роли литературы и искусства, которые помогают совладать с эмоциями детям и подросткам. 16:30 — писательницы Дарья Месропова и Ольга Лишина обсудят, какой литературный герой нужен сегодняшнему подростку. Должен ли он быть злодеем или добряком? И на каких примерах выросли предыдущие поколения? «Солнце. Главная сцена» 13:30 — творческая встреча с публицистом, гендиректором «Абзац медиа» Михаилом Шахназаровым. Литератор представит сборник рассказов «История в стиле fine», почитает отрывки из него, ответит на вопросы поклонников и анонсирует новую книгу. 17:30 — встречу с горожанами проведет писатель Алексей Иванов. Он расскажет о современном взгляде на историю горнозаводского Урала, продвижении регионального бренда с помощью литературы и многое другое Лекторий «Лампа» 14:00 — киновед и писатель Татьяна Богатырева объяснит, почему сейчас так популярны дорамы и что их ждет в будущем. Посетителям посоветуют книги и фильмы в этом жанре, и они узнают, «что не так» с корейскими именами и их написанием на русском языке. 16:00 — продюсер Алексея Иванова проведет мастер-класс для начинающих писателей. Юлия Зайцева опишет три важных этапа, на которых нужно сконцентрироваться автору, чтобы привлечь внимание к своей книге. Лекторий «Торшер» 14:30 — что сейчас происходит с жанром хоррор? На этот вопрос вместе с гостями ответит участник «Битвы экстрасенсов» Антон Мамон. «Фонарик. Детская сцена» 16:45 — создатель проекта «Химия — просто» на YouTube Александр Иванов докажет, что химия — это просто, интересно и даже весело. Лекция подойдет как для детей, так и для взрослых. «Солнце. Главная сцена» 13:30 — презентация сборника рассказов современных писателей о понимании своей телесности. Среди участников будут Алексей Сальников, Анна Матвеева, Алексей Федорченко, Екатерина Манойло, Алексей Варламов и другие. 16:30 — Алексей Иванов расскажет о культовых героях своей прозы. На встрече писатель объяснит, как выбирает темы для романов и изобретает новые художественные миры. 18:00 — любимчики уральской публики из Kickin Jass Orchestra выступят в финале фестиваля. Новоорлеанский стиль и ранний джаз — все это екатеринбуржцы услышат в Историческом сквере. 20:00 — на сцену выйдут актеры Виталий Корбесашвили из Театра драмы, Борис Зырянов и Сергей Молочков из Театра юного зрителя. Они покажут спектакль «Весь Шекспир за полтора часа», над которым работала режиссер Ирина Павлова.