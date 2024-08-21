Встреча с участником «Битвы экстрасенсов» и паблик-токи: программа «Красной строки» в Екатеринбурге

С 23 по 25 августа в Историческом сквере в Екатеринбурге во второй раз пройдет книжный фестиваль «Красная строка». Несмотря на некоторые проблемы с финансированием, организаторы подготовили обширную программу. Гости смогут побывать на презентациях книг, встретиться с психологами и психиатрами, узнать, как выбраться из круга порочных привычек и победить прокрастинацию. URA.RU собрало топ самых интересных мероприятий в одной афише.
23 августа
Официальное открытие фестиваля стартует в 15:30 на главной сцене «Солнце» возле Капсулы времени. Тут же в Историческом сквере начнет работу ярмарка, где разместится более 100 издательств — они будут продавать книги по ценам ниже, чем в магазинах, и запустится пункт книгообмена.
Лекторий «Свеча»
17:30 — пройдет разговор с автором романа «Голод» Светланой Павловой. На лекции «Женщины в большом городе: от деструктивных отношений с едой до любви к себе» гости обсудят, как общество борется с расстройством пищевого поведения, попыткой соответствовать стандартам красоты и одиночеством.
18:30 — книжный обозреватель Максим Мамлыга расскажет, как читателю не потеряться в потоке рекомендаций книг и создать свою сетку источников, чтобы находит только самое нужное и необходимое. Разложить все по полочкам в своей голове посетители смогут за 45 минут.
Лекторий «Софит»
15:15 — Андрей Кабанов, основатель фонда «Город без наркотиков», впервые представит книгу «Криминальный Екатеринбург». В ней он рассказывает о себе, преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е — «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и афганцы, и как оргпреступность срасталась с властью и силовиками.
19:15 — психиатр и нарколог Марат Агинян поговорит с екатеринбуржцами, почему некоторые люди больше предрасположены к привычкам (в том числе и вредным), как выбраться из порочного круга и что такое феномен созависимости.
Лекторий «Факел»
15:00 — пройдет презентация авторов и книг премии «Книга года».
«Фонарик. Детская сцена»
19:30 — концерт нигерийской группы 4Groove. Они исполнят нестареющую классику и популярные сейчас песни в своем аутентичном стиле.
«Солнце. Главная сцена»
19:30 — свои зажигательные песни исполнит группа Just Suzie. Следом на сцену выйдет коллектив Funk Power.
Лекторий «Лампа»
18:00 — почему растет интерес к детективам, триллерам и тру-крайм и какие сейчас тренды в книгах с расследованиями? Все это обсудят писатели Яна Вагнер, Ася Володина, Антон Секисов и другие.
19:00 — продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева устроит мастер-класс для посетителей. Она расскажет, как заставить хейтеров работать на вас и где чаще всего происходят нападки ненавистников.
24 августа
Лекторий «Свеча»
11:30 — писатель и продюсер Александр Кушнир прочтет лекцию о композиторе Сергее Курехине. Также в программе — презентация переиздания книги «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока».
Лекторий «Абажур»
14:45 — как подготовиться к школе в преддверии 1 сентября не только детям, но и родителям? На этот вопрос на «классном часу» ответит психолог Анна Быкова.
Лекторий «Факел»
15:00 — гостей «Красной строки» научат смеяться над собственными ошибками и неудачами. Мастер-класс проведет тренер по креативному мышлению и юмору Виктория Новоселова.
16:00 — команда кинокомпании Red Pepper Film устроит показ фильмов для всех желающих. Также пройдет лекция и встреча с PR-cпециалистом.
«Фонарик. Детская сцена»
14:30 — об эмоциональном интеллекте и необходимости развивать его наравне с обычным интеллектом поговорят на паблик-токе. Писательница Анастасия Малейко и психолог Наталья Тегмарк-Ильина обратятся к роли литературы и искусства, которые помогают совладать с эмоциями детям и подросткам.
16:30 — писательницы Дарья Месропова и Ольга Лишина обсудят, какой литературный герой нужен сегодняшнему подростку. Должен ли он быть злодеем или добряком? И на каких примерах выросли предыдущие поколения?
«Солнце. Главная сцена»
13:30 — творческая встреча с публицистом, гендиректором «Абзац медиа» Михаилом Шахназаровым. Литератор представит сборник рассказов «История в стиле fine», почитает отрывки из него, ответит на вопросы поклонников и анонсирует новую книгу.
17:30 — встречу с горожанами проведет писатель Алексей Иванов. Он расскажет о современном взгляде на историю горнозаводского Урала, продвижении регионального бренда с помощью литературы и многое другое
Лекторий «Лампа»
14:00 — киновед и писатель Татьяна Богатырева объяснит, почему сейчас так популярны дорамы и что их ждет в будущем. Посетителям посоветуют книги и фильмы в этом жанре, и они узнают, «что не так» с корейскими именами и их написанием на русском языке.
16:00 — продюсер Алексея Иванова проведет мастер-класс для начинающих писателей. Юлия Зайцева опишет три важных этапа, на которых нужно сконцентрироваться автору, чтобы привлечь внимание к своей книге.
25 августа
Лекторий «Торшер»
14:30 — что сейчас происходит с жанром хоррор? На этот вопрос вместе с гостями ответит участник «Битвы экстрасенсов» Антон Мамон.
«Фонарик. Детская сцена»
16:45 — создатель проекта «Химия — просто» на YouTube Александр Иванов докажет, что химия — это просто, интересно и даже весело. Лекция подойдет как для детей, так и для взрослых.
«Солнце. Главная сцена»
13:30 — презентация сборника рассказов современных писателей о понимании своей телесности. Среди участников будут Алексей Сальников, Анна Матвеева, Алексей Федорченко, Екатерина Манойло, Алексей Варламов и другие.
16:30 — Алексей Иванов расскажет о культовых героях своей прозы. На встрече писатель объяснит, как выбирает темы для романов и изобретает новые художественные миры.
18:00 — любимчики уральской публики из Kickin Jass Orchestra выступят в финале фестиваля. Новоорлеанский стиль и ранний джаз — все это екатеринбуржцы услышат в Историческом сквере.
20:00 — на сцену выйдут актеры Виталий Корбесашвили из Театра драмы, Борис Зырянов и Сергей Молочков из Театра юного зрителя. Они покажут спектакль «Весь Шекспир за полтора часа», над которым работала режиссер Ирина Павлова.
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