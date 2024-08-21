ВС РФ «задвигают» ВСУ на курском направлении: главные заявления Алаудинова о ситуации в регионе

Алаудинов: ВС России остановили ВСУ в Курской области и начали «задвигать» их

21 августа 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Курской области в нескольких населенных пунктах все еще остаются подразделения ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Продвижение Вооруженных сил Украины остановлено российскими военными на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. По его данным, Украина начала перегруппировку сил. Другие заявления Алаудинова — в материале URA.RU. Сдерживание ВСУ Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о текущей ситуации на курском направлении. По его словам, украинские войска, которые ранее активно продвигались в этом регионе, теперь остановлены. С момента прибытия подразделений «Ахмат», ВСУ не только не смогли продвинуться дальше, но и начали терять ранее занятые позиции. Перегруппировка украинских сил Алаудинов также отметил, что сейчас украинские войска занимаются перегруппировкой своих сил на курском направлении. Он предполагает, что в ближайшее время противник может попытаться нанести удар с других участков. По словам генерал-майора, российская сторона уже предполагает возможные направления новых атак и готовится к отражению возможных действий противника. Иностранные наемники ВСУ среди пленных Командир «Ахмат» также сообщил о ситуации с пленными на захваченных участках. По его данным, среди взятых в плен на курском направлении нет иностранных наемников. Это указывает на то, что в текущих столкновениях участвуют преимущественно регулярные подразделения украинской армии. Ситуация в населенных пунктах Алаудинов также упомянул, что на курском направлении есть несколько населенных пунктов, где на окраинах все еще находятся подразделения ВСУ. Однако часть украинских войск уже выводится из Курской области для переброски на другие направления. Это может свидетельствовать об изменении тактики или переориентации усилий ВСУ на другие участки фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продвижение Вооруженных сил Украины остановлено российскими военными на курском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. По его данным, Украина начала перегруппировку сил. Другие заявления Алаудинова — в материале URA.RU. Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о текущей ситуации на курском направлении. По его словам, украинские войска, которые ранее активно продвигались в этом регионе, теперь остановлены. С момента прибытия подразделений «Ахмат», ВСУ не только не смогли продвинуться дальше, но и начали терять ранее занятые позиции. Алаудинов также отметил, что сейчас украинские войска занимаются перегруппировкой своих сил на курском направлении. Он предполагает, что в ближайшее время противник может попытаться нанести удар с других участков. По словам генерал-майора, российская сторона уже предполагает возможные направления новых атак и готовится к отражению возможных действий противника. Командир «Ахмат» также сообщил о ситуации с пленными на захваченных участках. По его данным, среди взятых в плен на курском направлении нет иностранных наемников. Это указывает на то, что в текущих столкновениях участвуют преимущественно регулярные подразделения украинской армии. Алаудинов также упомянул, что на курском направлении есть несколько населенных пунктов, где на окраинах все еще находятся подразделения ВСУ. Однако часть украинских войск уже выводится из Курской области для переброски на другие направления. Это может свидетельствовать об изменении тактики или переориентации усилий ВСУ на другие участки фронта.