Жителям Кургана на День города 31 августа подарят зрелищные концерты китайских музыкантов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям.
«На День города будет сюрприз из-за рубежа. В Курган приедут 20 китайских музыкантов. Они устроят зрелищное выступление», — рассказал инсайдер.
Источник уточнил, что артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана ранее подписали соглашение о дружбе. По его словам, власти китайской провинции предложили провести концерт на 345-летний день рождения города.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы узнать подробности выступления артистов из Китая. Ответ ожидается.
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Жителям Кургана на День города 31 августа подарят зрелищные концерты китайских музыкантов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям. «На День города будет сюрприз из-за рубежа. В Курган приедут 20 китайских музыкантов. Они устроят зрелищное выступление», — рассказал инсайдер. Источник уточнил, что артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана ранее подписали соглашение о дружбе. По его словам, власти китайской провинции предложили провести концерт на 345-летний день рождения города. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы узнать подробности выступления артистов из Китая. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города 31 августа выступит российский певец Александр Маршал. Его концерт обошелся почти в 7 млн рублей. Также сообщалось, что власти Кургана отказались от запуска салюта на основной площадке празднования.