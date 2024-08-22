Китайские артисты выступят на День Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Кургана на День города 31 августа подарят зрелищные концерты китайских музыкантов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям.

«На День города будет сюрприз из-за рубежа. В Курган приедут 20 китайских музыкантов. Они устроят зрелищное выступление», — рассказал инсайдер.

Источник уточнил, что артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана ранее подписали соглашение о дружбе. По его словам, власти китайской провинции предложили провести концерт на 345-летний день рождения города.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы узнать подробности выступления артистов из Китая. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День города 31 августа выступит российский певец Александр Маршал. Его концерт обошелся почти в 7 млн рублей. Также сообщалось, что власти Кургана отказались от запуска салюта на основной площадке празднования.