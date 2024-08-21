Пассажирку рухнувшего под Первоуральском вертолета выписали из больницы

Дворникова проходила лечение в трех больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Эльнару Дворникову, которая находилась рухнувшем вертолете под Первоуральском, выписали из больницы. Женщина рассказала, что за время лечения успела побывать в трех больницах, а сейчас находится дома.

«Все идет по плану. Я уже была в трех больницах, и, возможно, буду еще. Но пока я не готова давать еще какие-либо комментарии», — передает «КП-Екатеринбург» слова Дворниковой. Она отметила, что каждый раз, когда начинает плакать, говорит себе, вернулась «с того света».

Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до Эльнары, но трубку она не взяла. Ответ на текстовое сообщение на момент публикации получить не удалось.

ЧП с вертолетом Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом бизнесмен Игорь Чистовский, который после крушения потерял память, однако уже выписали из больницы. Дворникова же пережила падение тяжелее — она лежала в коме. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.