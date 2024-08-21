Владелец уплывшего после прорыва челябинской дамбы дома не смог получить выплаты

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , деревня, киолим, затопленный поселок
В результате прорыва дамбы смыло ряд строений (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Фермер из поселка Киолим Челябинской области, у которого смыло дом после прорыва дамбы Киалимского водохранилища, не смог получить выплаты из-за отсутствия документов. Прокуратура региона помогла установить юридический факт проживания, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В результате размыва плотины водохранилища был затоплен населенный пункт, а двухэтажный дом Сергея Щербакова буквально смыло. Прокуроры через суд помогли фермеру установить юридический факт проживания семьи с двумя детьми в доме для получения финансовой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Диана Башева из поселка Пионерский без официальной регистрации в затопленном доме также не смогла получить компенсацию. Прокуратура Еманжелинска подала иск для установления факта проживания семьи в доме.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ отметили, что в зоне ЧС, объявленной на территории Карабашского, Миасского городских округов и Еманжелинского муниципального района, прокуратура активно работает с пострадавшими. Более 500 обращений граждан было принято, проведены проверки и приняты меры реагирования. Выплаты пострадавшим уже составили более 291 млн рублей, а помощь по восстановлению садовых участков превысила 41 млн рублей.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел вечером 26 июля. В результате ряд населенных пунктов был затоплен, в них объявили режим ЧС. Прорыв стал возможен из-за проливных дожей, которые шли на территории региона несколько недель. При этом менее чем за неделю в регионе выпало до семи месячных норм осадков. Последствия ливней устраняются до сих пор.

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Фермер из поселка Киолим Челябинской области, у которого смыло дом после прорыва дамбы Киалимского водохранилища, не смог получить выплаты из-за отсутствия документов. Прокуратура региона помогла установить юридический факт проживания, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «В результате размыва плотины водохранилища был затоплен населенный пункт, а двухэтажный дом Сергея Щербакова буквально смыло. Прокуроры через суд помогли фермеру установить юридический факт проживания семьи с двумя детьми в доме для получения финансовой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. Диана Башева из поселка Пионерский без официальной регистрации в затопленном доме также не смогла получить компенсацию. Прокуратура Еманжелинска подала иск для установления факта проживания семьи в доме. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ отметили, что в зоне ЧС, объявленной на территории Карабашского, Миасского городских округов и Еманжелинского муниципального района, прокуратура активно работает с пострадавшими. Более 500 обращений граждан было принято, проведены проверки и приняты меры реагирования. Выплаты пострадавшим уже составили более 291 млн рублей, а помощь по восстановлению садовых участков превысила 41 млн рублей. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел вечером 26 июля. В результате ряд населенных пунктов был затоплен, в них объявили режим ЧС. Прорыв стал возможен из-за проливных дожей, которые шли на территории региона несколько недель. При этом менее чем за неделю в регионе выпало до семи месячных норм осадков. Последствия ливней устраняются до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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