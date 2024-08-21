Владелец уплывшего после прорыва челябинской дамбы дома не смог получить выплаты

Фермер из поселка Киолим Челябинской области, у которого смыло дом после прорыва дамбы Киалимского водохранилища, не смог получить выплаты из-за отсутствия документов. Прокуратура региона помогла установить юридический факт проживания, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«В результате размыва плотины водохранилища был затоплен населенный пункт, а двухэтажный дом Сергея Щербакова буквально смыло. Прокуроры через суд помогли фермеру установить юридический факт проживания семьи с двумя детьми в доме для получения финансовой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Диана Башева из поселка Пионерский без официальной регистрации в затопленном доме также не смогла получить компенсацию. Прокуратура Еманжелинска подала иск для установления факта проживания семьи в доме.
В пресс-службе Генпрокуратуры РФ отметили, что в зоне ЧС, объявленной на территории Карабашского, Миасского городских округов и Еманжелинского муниципального района, прокуратура активно работает с пострадавшими. Более 500 обращений граждан было принято, проведены проверки и приняты меры реагирования. Выплаты пострадавшим уже составили более 291 млн рублей, а помощь по восстановлению садовых участков превысила 41 млн рублей.
Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел вечером 26 июля. В результате ряд населенных пунктов был затоплен, в них объявили режим ЧС. Прорыв стал возможен из-за проливных дожей, которые шли на территории региона несколько недель. При этом менее чем за неделю в регионе выпало до семи месячных норм осадков. Последствия ливней устраняются до сих пор.
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