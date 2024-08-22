На территории Челябинской области 23 августа ожидается изменчивая погода из-за уходящего циклона. Восточную часть региона накроют ночные дожди, грозы и сильный ветер до 18 метров в секунду, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства общественной безопасности области.
«Сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/с ожидаются на территории Челябинской области ночью 23 августа. Номера экстренных служб: 101, 112», — сообщили в пресс-службе.
В региональном ЦГМС уточнили, что ночью 23 августа в Челябинской области температура достигнет 14 градусов тепла, а днем 17-22. В областном центре ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а температура воздуха в течение ночи составит 12-14 градусов, днем — 18-20.
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