В Челябинскую область идут ливни и штормовой ветер. Видео

22 августа 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Ливни вернутся в Челябинскую область ночью, 23 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Челябинской области 23 августа ожидается изменчивая погода из-за уходящего циклона. Восточную часть региона накроют ночные дожди, грозы и сильный ветер до 18 метров в секунду, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства общественной безопасности области. «Сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/с ожидаются на территории Челябинской области ночью 23 августа. Номера экстренных служб: 101, 112», — сообщили в пресс-службе. В региональном ЦГМС уточнили, что ночью 23 августа в Челябинской области температура достигнет 14 градусов тепла, а днем 17-22. В областном центре ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а температура воздуха в течение ночи составит 12-14 градусов, днем — 18-20. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Челябинской области 23 августа ожидается изменчивая погода из-за уходящего циклона. Восточную часть региона накроют ночные дожди, грозы и сильный ветер до 18 метров в секунду, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства общественной безопасности области. «Сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/с ожидаются на территории Челябинской области ночью 23 августа. Номера экстренных служб: 101, 112», — сообщили в пресс-службе. В региональном ЦГМС уточнили, что ночью 23 августа в Челябинской области температура достигнет 14 градусов тепла, а днем 17-22. В областном центре ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а температура воздуха в течение ночи составит 12-14 градусов, днем — 18-20.