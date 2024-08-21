На Маврикии пропала молодая учительница из Челябинска. Видео

21 августа 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Девушка перестала выходить на связь 17 августа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На Маврикии пропала 29-летняя челябинка Залия Ш., работающая учителем. Связь с ней прервалась 17 августа. Есть предположения, что молодого преподавателя похитили ради выкупа. «Около 10:30 утра она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак, и больше ее никто не видел. Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип. Судя по камерам, Залия села в машину того самого знакомого, и больше ее никто не видел», — сообщает telegram-канал «SHOT». Полиция задержала знакомого девушки. Он пояснил, что прокатил ее по острову и оставил в Кюрпипе. На сегодняшний день Залия Ш. так и не вышла на связь. Девушка обучалась в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске на международном факультете. Во время учебы была председателем Информационной комиссии ЮУрГУ и редактором студенческого издания «ReTweet». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Маврикии пропала 29-летняя челябинка Залия Ш., работающая учителем. Связь с ней прервалась 17 августа. Есть предположения, что молодого преподавателя похитили ради выкупа. «Около 10:30 утра она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак, и больше ее никто не видел. Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип. Судя по камерам, Залия села в машину того самого знакомого, и больше ее никто не видел», — сообщает telegram-канал «SHOT». Полиция задержала знакомого девушки. Он пояснил, что прокатил ее по острову и оставил в Кюрпипе. На сегодняшний день Залия Ш. так и не вышла на связь. Девушка обучалась в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске на международном факультете. Во время учебы была председателем Информационной комиссии ЮУрГУ и редактором студенческого издания «ReTweet».