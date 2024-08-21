На Маврикии пропала 29-летняя челябинка Залия Ш., работающая учителем. Связь с ней прервалась 17 августа. Есть предположения, что молодого преподавателя похитили ради выкупа.
«Около 10:30 утра она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак, и больше ее никто не видел. Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип. Судя по камерам, Залия села в машину того самого знакомого, и больше ее никто не видел», — сообщает telegram-канал «SHOT».
Полиция задержала знакомого девушки. Он пояснил, что прокатил ее по острову и оставил в Кюрпипе. На сегодняшний день Залия Ш. так и не вышла на связь.
Девушка обучалась в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске на международном факультете. Во время учебы была председателем Информационной комиссии ЮУрГУ и редактором студенческого издания «ReTweet».
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