На Маврикии пропала молодая учительница из Челябинска. Видео

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Девушка перестала выходить на связь 17 августа Фото:

На Маврикии пропала 29-летняя челябинка Залия Ш., работающая учителем. Связь с ней прервалась 17 августа. Есть предположения, что молодого преподавателя похитили ради выкупа.

«Около 10:30 утра она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак, и больше ее никто не видел. Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип. Судя по камерам, Залия села в машину того самого знакомого, и больше ее никто не видел», — сообщает telegram-канал «SHOT».

Полиция задержала знакомого девушки. Он пояснил, что прокатил ее по острову и оставил в Кюрпипе. На сегодняшний день Залия Ш. так и не вышла на связь.

Девушка обучалась в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске на международном факультете. Во время учебы была председателем Информационной комиссии ЮУрГУ и редактором студенческого издания «ReTweet».

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На Маврикии пропала 29-летняя челябинка Залия Ш., работающая учителем. Связь с ней прервалась 17 августа. Есть предположения, что молодого преподавателя похитили ради выкупа. «Около 10:30 утра она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак, и больше ее никто не видел. Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить ее в город Кюрпип. Судя по камерам, Залия села в машину того самого знакомого, и больше ее никто не видел», — сообщает telegram-канал «SHOT». Полиция задержала знакомого девушки. Он пояснил, что прокатил ее по острову и оставил в Кюрпипе. На сегодняшний день Залия Ш. так и не вышла на связь. Девушка обучалась в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске на международном факультете. Во время учебы была председателем Информационной комиссии ЮУрГУ и редактором студенческого издания «ReTweet».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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