В Челябинске в июле самые дешевые квартиры на вторичном рынке в среднем продавались в Металлургическом, Тракторозаводском районах и в Копейске (город-спутник Челябинска). Об этом 21 июля сообщила президент гильдии риелторов Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Самые недорогие квартиры на вторичном рынке в Челябинске в среднем продаются в Металлургическом районе по 83 тысячи рублей за квадратный метр, в Копейске стоимость квартир составляет 84 тысячи 185 рублей. На третьем месте в рейтинге самого недорогого жилья — квартиры в Тракторозаводском районе. Там их можно приобрести по 88 тысяч 180 рублей за квадратный метр», — рассказала президент гильдии.
Невысокая стоимость жилья в Металлургическом и Тракторозаводском районах объясняется тем, что они расположены недалеко от заводов, достаточно загрязнены, горожане стараются переезжать в более чистые районы, максимально удаленные от них. Туда, где расположено больше лесных массивов. Что касается Копейска, то он достаточно удален от Челябинска, при этом цена квадрата там выше. Как отметила президент гильдии риелторов Южный Урал» Наталья Шатрукова, это связано с тем, что в городе-спутнике на продажу выставлено больше «новой вторички», домов, введенных в эксплуатацию 5-7 лет назад.
Также риелтор отметила, цены на вторичную недвижимость также зависят от состояния жилой недвижимости и ее месторасположения. Согласно исследованию, проведенному АН «Этажи», в среднем в июле квартиры на вторичном рынке продавались по 98 тысяч рублей за квадрат. По сравнению с прошлым 2023 годом наблюдается рост на 28% или на 21 тысячу рублей за квадратный метр.
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