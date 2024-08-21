Пермская «ПАРМА» обыграла сборную Колумбии с разрывом в 100 очков

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Игроки "ПАРМЫ" победили сборную команду Колумбии
Игроки "ПАРМЫ" победили сборную команду Колумбии Фото:

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал победу над сборной Колумбии. Итоговый счет матча был с разрывом в 102 очка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале клуба.

«Первый игровой день в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы и первая победа! Счет матча составил 155:53», — говорится в сообщении.

Следующая игра «ПАРМЫ» пройдет в Перми. Команда сразится со сборной России по баскетболу.

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Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал победу над сборной Колумбии. Итоговый счет матча был с разрывом в 102 очка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале клуба. «Первый игровой день в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы и первая победа! Счет матча составил 155:53», — говорится в сообщении. Следующая игра «ПАРМЫ» пройдет в Перми. Команда сразится со сборной России по баскетболу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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