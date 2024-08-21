Пермская «ПАРМА» обыграла сборную Колумбии с разрывом в 100 очков

Игроки "ПАРМЫ" победили сборную команду Колумбии
Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал победу над сборной Колумбии. Итоговый счет матча был с разрывом в 102 очка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале клуба.
«Первый игровой день в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы и первая победа! Счет матча составил 155:53», — говорится в сообщении.
Следующая игра «ПАРМЫ» пройдет в Перми. Команда сразится со сборной России по баскетболу.
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