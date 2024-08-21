Яблоко от яблони: сын Тарзана и Королевой женился на стриптизерше

Семья стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) и певицы Наташи Королевой поделилась видео, на котором их сын Архип Глушко выходит на свадьбу со своей невесткой, стриптизершей. Об этом сообщает StarHit.
«21 августа — 21 год совместной жизни. В Год семьи мы передаем эстафету нашим детям Мелиссе и Архипу. Дата хорошая, мы ярко прожили!» — сказала Королева.
Певица пришла на свадебное торжество в коротком платье, украшенном перьями, и надела босоножки на толстом каблуке, дополнив образ очками в форме сердца. Тарзан отдал предпочтение атласной рубашке и широким шортам. На видео родители жениха восклицают: «Горько, горько!», и идут обнимать молодоженов.
22-летний Архип вступил в брак с Мелиссой Фокс (Волынкиной), которая является профессиональной танцовщицей на пилоне и с 18 лет профессионально занимается стриптизом. Невеста выбрала для свадьбы пышное платье с опущенными рукавами. Ее наряд дополнили длинная фата и сетчатые перчатки. Жених предстал перед гостями в черной футболке, пиджаке и кроссовках.
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