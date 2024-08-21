Мать пропавшей на Маврикии челябинки считает, что ее мог похитить знакомый

Мать пропавшей на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Ш. заявила журналистам, что ее дочь мог похитить ради выкупа знакомый. Такая информация появилась 21 августа.
«Она была на Маврикии, они должны были в конце августа уже уехать, у них виза заканчивалась. И у нее там были друзья из местных, и она с одним из них собиралась поехать на какую-то часть острова. Я ожидала, что в субботу она появится и мне что-нибудь напишет. Вот до сих пор ее нет. У нас такое ощущение, что с этим связан тот парень», — сообщила мать девушки «Пятому каналу».
В последний раз Залия выходила на связь с матерью 16 августа. Она рассказал о своих планах. После этого связь с ней была потеряна.
Полиция задержала знакомого девушки. Он пояснил, что прокатил ее по острову и оставил в городе Кюрпип.
Пропавшая окончила международный факультет Южно-Уральского университета. Судя по документам, в последнее время она работала HR-консультантом агентства по подбору персонала, старшим преподавателем Уральского социально-экономический институт образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и социальных отношений».
В институте на звонок URA.RU не ответили. Судя по странице девушки в социальных сетях, в сети она была один день назад. Судя по наполнению страницы, она любит путешествовать. Последний год пропавшая курсировала между ЮАР и Индонезией. Соцсети пестрят красочными фотографиями с отдыха. 12 августа она стала гостем на индийской свадьбе на Маврикии.
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