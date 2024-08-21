Тюменская школа попала в рейтинг лучших российских учреждений

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Первые места заняли школы Москвы и Челябинска
Первые места заняли школы Москвы и Челябинска Фото:

В Тюмени Физико-математическая школа попала в топ-5 лучших учреждений России. Рейтинг составили аналитики агентства RAEX. 

«Физико-Математическая школа, Тюменская область, Тюмень. Балл — 0.905. Доля бюджетников — 31,4%. Доля олимпиадников — 64%», — указано на сайте агентства.

Четвертое место учреждение заняло в топе по конкурентоспособности выпускников в сфере технические, естественно-научные направления и точные науки. Первые места достались школам Москвы и Челябинска.

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В Тюмени Физико-математическая школа попала в топ-5 лучших учреждений России. Рейтинг составили аналитики агентства RAEX.  «Физико-Математическая школа, Тюменская область, Тюмень. Балл — 0.905. Доля бюджетников — 31,4%. Доля олимпиадников — 64%», — указано на сайте агентства. Четвертое место учреждение заняло в топе по конкурентоспособности выпускников в сфере технические, естественно-научные направления и точные науки. Первые места достались школам Москвы и Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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