Тюменская школа попала в рейтинг лучших российских учреждений

Первые места заняли школы Москвы и Челябинска
В Тюмени Физико-математическая школа попала в топ-5 лучших учреждений России. Рейтинг составили аналитики агентства RAEX.
«Физико-Математическая школа, Тюменская область, Тюмень. Балл — 0.905. Доля бюджетников — 31,4%. Доля олимпиадников — 64%», — указано на сайте агентства.
Четвертое место учреждение заняло в топе по конкурентоспособности выпускников в сфере технические, естественно-научные направления и точные науки. Первые места достались школам Москвы и Челябинска.
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