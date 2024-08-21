Путин прибыл в клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Видео

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Президент Путин побывал в Красногорске, где посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля
Президент Путин побывал в Красногорске, где посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в новый Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. Объект расположен в Красногорске и скоро начнет принимать первых пациентов.

«Владимир Путин приехал в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске», — сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства пообщался с сотрудниками больницы. 

Уточняется, что детский клинический центр является флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Подмосковья. Там будут функционировать 28 профилей медицинской помощи. Речь, в том числе, о высокотехнологичной хирургии различных направлений. 

Ранее в Кремле высоко оценили деятельность доктора Рошаля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что последние годы и десятилетия страна видит вклад доктора в развитие медицины и в общественное отношение к ней. Также официальный представитель Кремля отмечал, что Путин и Рошаль давно состоят в хороших отношениях.

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Президент России Владимир Путин прибыл в новый Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. Объект расположен в Красногорске и скоро начнет принимать первых пациентов. «Владимир Путин приехал в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске», — сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства пообщался с сотрудниками больницы.  Уточняется, что детский клинический центр является флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Подмосковья. Там будут функционировать 28 профилей медицинской помощи. Речь, в том числе, о высокотехнологичной хирургии различных направлений.  Ранее в Кремле высоко оценили деятельность доктора Рошаля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что последние годы и десятилетия страна видит вклад доктора в развитие медицины и в общественное отношение к ней. Также официальный представитель Кремля отмечал, что Путин и Рошаль давно состоят в хороших отношениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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