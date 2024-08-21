Президент России Владимир Путин прибыл в новый Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. Объект расположен в Красногорске и скоро начнет принимать первых пациентов.
«Владимир Путин приехал в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске», — сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства пообщался с сотрудниками больницы.
Уточняется, что детский клинический центр является флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Подмосковья. Там будут функционировать 28 профилей медицинской помощи. Речь, в том числе, о высокотехнологичной хирургии различных направлений.
Ранее в Кремле высоко оценили деятельность доктора Рошаля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что последние годы и десятилетия страна видит вклад доктора в развитие медицины и в общественное отношение к ней. Также официальный представитель Кремля отмечал, что Путин и Рошаль давно состоят в хороших отношениях.
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