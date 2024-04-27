В Кремле оценили деятельность доктора Рошаля

Песков: Рошаль внес вклад в развитие медицины в России
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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, рошаль леонид
Леонид Рошаль встретил 91-летие 27 апреля Фото:

В Кремле присоединяются к поздравлению президентом России Владимиром Путиным доктора Леонида Рошаля. Он внес весомый вклад в развитие российской медицины, сказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Мы, во-первых, все присоединяемся к главе государства, который поздравил Рошаля с днем рождения. Мы хорошо знаем доктора Рошаля, как и весь мир. В последние годы и десятилетия видим не только его вклад в развитие медицины, но и в общественное отношение к ней», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, Путин и Рошаль давно состоят в хороших отношениях.

Леониду Рошалю 27 апреля исполнился 91 год. В связи с этим Путин поздравил доктора с днем рождения.

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В Кремле присоединяются к поздравлению президентом России Владимиром Путиным доктора Леонида Рошаля. Он внес весомый вклад в развитие российской медицины, сказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Мы, во-первых, все присоединяемся к главе государства, который поздравил Рошаля с днем рождения. Мы хорошо знаем доктора Рошаля, как и весь мир. В последние годы и десятилетия видим не только его вклад в развитие медицины, но и в общественное отношение к ней», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, Путин и Рошаль давно состоят в хороших отношениях. Леониду Рошалю 27 апреля исполнился 91 год. В связи с этим Путин поздравил доктора с днем рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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