В России хотят по-новому наказывать мигрантов за сексуальное насилие

22 августа 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают лишать гражданства за действия сексуального характера Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, которым предлагается лишать мигрантов гражданства РФ за насильственные действия сексуального характера. Инициаторами законопроекта стали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. «Документ расширяет перечень преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства. Авторы законопроекта предлагают включить процедуру лишения российского гражданства за совершение любого насильственного действия сексуального характера со стороны новых граждан», — сообщают РИА Новости. Также проектом предлагается лишать гражданства РФ за посягательство на жизнь в отношении представителя власти. По словам Миронова, из-за мигрантов в некоторых городах страны женщины бояться по вечерам выходить на улицу. В Госдуму ранее внесли законопроект о введении временных ограничений на приобретение оружия для лиц, которые недавно стали гражданами России. Авторы пояснили, что сейчас иностранцы сразу после получения российского паспорта оформляют соответствующие разрешения и приобретают огнестрельное оружие. При этом зачастую они не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, которым предлагается лишать мигрантов гражданства РФ за насильственные действия сексуального характера. Инициаторами законопроекта стали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. «Документ расширяет перечень преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства. Авторы законопроекта предлагают включить процедуру лишения российского гражданства за совершение любого насильственного действия сексуального характера со стороны новых граждан», — сообщают РИА Новости. Также проектом предлагается лишать гражданства РФ за посягательство на жизнь в отношении представителя власти. По словам Миронова, из-за мигрантов в некоторых городах страны женщины бояться по вечерам выходить на улицу. В Госдуму ранее внесли законопроект о введении временных ограничений на приобретение оружия для лиц, которые недавно стали гражданами России. Авторы пояснили, что сейчас иностранцы сразу после получения российского паспорта оформляют соответствующие разрешения и приобретают огнестрельное оружие. При этом зачастую они не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, пишет «Национальная служба новостей».