13 лет в небе: стюардесса «Ямала» рассказала, за что любит свою работу

Работа стюардессой требует значительных физических усилий, доброжелательности с пассажирами, гибкости в планировании дел и, главное, — преданности небу. Стюардесса авиакомпании «Ямал» Мария Благодатова рассказала URA.RU, как балансирует между работой в небе и личной жизнью на земле.
Работать в небе — значить быть гибкой
«Я летаю с 2011 года, моя работа действительно бывает непредсказуемой — менять планы приходится довольно часто. Но я научилась оставаться гибкой и принимать изменения спокойно», — рассказывает стюардесса.
Рабочий день Марии начинается с подготовки к рейсу: экипаж проводит брифинг, а после персонал готовит самолет к полету. Сам перелет требует большой концентрации на безопасности пассажиров и высокого сервиса обслуживания.
Во всех нештатных ситуациях в полете, будь то медицинский случай или конфликт между пассажирами — девушке необходимо полагаться на собственную стрессоустойчивость и сохранять доброжелательность по отношению к клиентам компании, так как стюардесса — это главное лицо экипажа.
«Бывали случаи, когда пассажиру становилось плохо. Мы регулярно проходим тренировки по оказанию помощи пассажирам. Действовать нужно быстро и уверенно, оценить состояние человека и принять необходимые меры. Затем уведомить летный экипаж для обеспечения медпомощи после посадки», — вспоминает Мария.
Все это время бортпроводники поддерживают контакт с пассажиром, следят за его состоянием до прибытия медиков. Для кабинного экипажа важно в такие минуты сохранить атмосферу спокойствия на борту в целом, чтобы не вызвать панику среди пассажиров.
Также, помимо эмоциональной, в работе Марии присутствует физическая нагрузка. Девушка постоянно двигается и длительное время пребывает на ногах. Частая смена часовых поясов также влияет на состояние — все это, несомненно, сказывается на организме.
Поэтому восстановлению после перелета девушка уделяет особое внимание. Мария рассказывает, сохранить свое здоровье довольно просто — главное соблюдать правильное питание, регулировать свой режим сна и бодрствования, а также больше отдыхать между рейсами. Только это помогает девушке восстановится — других секретов нет. А как же личная жизнь?
Быть стюардессой — не значит быть одинокой
«Что касается слухов, будто некоторые компании принимают на борт только незамужних женщин — это не более, чем миф. Я считаю, что важно уметь находить баланс между работой и отношениями», — говорит наша героиня.
Семья девушки всегда поддерживала ее в выборе необычной профессии, хотя, что скрывать, — бывает им сложно смириться с долгим отсутствием близкого человека. Из-за гибкого графика полетов запланировать совместные мероприятия бывает очень нелегко, но родные всегда находят способ быть на связи.
Экипаж «Ямала» — тоже своего рода семья. Стюардесса отмечает, в ее команде сложились очень крепкие отношения. Бывают в ее работе забавные ситуации: неожиданные казусы или необычные реакции самих пассажиров на перелет — это всегда поднимает экипажу настроение. Поддержка и дружба внутри коллектива делают работу Марии интересной, поэтому она ни за что не променяет возможность летать на другую работу. А что на счет планов на будущее?
«Свою карьеру я планирую продолжать еще как минимум несколько лет — эта работа меня вдохновляет. Люблю путешествовать и знакомиться с новыми людьми, надеюсь, это продолжится как можно дольше», — с улыбкой замечает девушка.
Работать стюардессой — почетно
Свою преданность работе Мария Благодатова доказывает участием в конкурсе «Топ стюардесс-2024» — здесь компетентные судьи выявляют лучших в своей профессии. Участие в подобном конкурсе большая честь для девушки — это ее первый опыт. Она уверена, что в победе ей помогут не только профессионализм и навыки, а в первую очередь подача: как представишь себя, какую визитку и фишку готовишь для строгих судей — личные качества, несомненно, важны
Девушка прошла отборочный этап и оказалась в полуфинале, говорит, — это замечательное чувство, полное внутренней гордости и волнения. Участие в подобном конкурсе — это памятный след на долгие годы, и Мария готова к вызову.
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