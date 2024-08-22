МИД РФ пригрозил Брюсселю из-за заморозки активов

Передача Бельгией «замороженных» активов России Украине повлияет на экономический авторитет Евросоюза и ударит по евро. Об этом сообщает МИД РФ.
«Теперь всем в мире стало очевидно, что потерять доступ к управлению своими активами в Евросоюзе могут любые физические, юридические лица и целые государства, чей политический курс и взгляды не устроят Запад... Да и на отношении к евро как резервной валюте такие действия не могут не сказаться», — заявили в МИД РФ для РИА Новости.
В конце июля Брюссель направил Украине транш военной помощи на 1,5 миллиарда евро. Средства были получены из «замороженных» российских активов. В МИД РФ тогда отметили, что подобные действия являются грубейшим нарушением международного права.
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