МИД РФ пригрозил Брюсселю из-за заморозки активов

МИД РФ: передача российских активов Украине ударит по евро
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Передать "замороженные" средства России в пользу Украины было ошибкой со стороны Бельгии, считает МИД РФ
Передать "замороженные" средства России в пользу Украины было ошибкой со стороны Бельгии, считает МИД РФ Фото:

Передача Бельгией «замороженных» активов России Украине повлияет на экономический авторитет Евросоюза и ударит по евро. Об этом сообщает МИД РФ.

«Теперь всем в мире стало очевидно, что потерять доступ к управлению своими активами в Евросоюзе могут любые физические, юридические лица и целые государства, чей политический курс и взгляды не устроят Запад... Да и на отношении к евро как резервной валюте такие действия не могут не сказаться», — заявили в МИД РФ для РИА Новости.

В конце июля Брюссель направил Украине транш военной помощи на 1,5 миллиарда евро. Средства были получены из «замороженных» российских активов. В МИД РФ тогда отметили, что подобные действия являются грубейшим нарушением международного права.

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Передача Бельгией «замороженных» активов России Украине повлияет на экономический авторитет Евросоюза и ударит по евро. Об этом сообщает МИД РФ. «Теперь всем в мире стало очевидно, что потерять доступ к управлению своими активами в Евросоюзе могут любые физические, юридические лица и целые государства, чей политический курс и взгляды не устроят Запад... Да и на отношении к евро как резервной валюте такие действия не могут не сказаться», — заявили в МИД РФ для РИА Новости. В конце июля Брюссель направил Украине транш военной помощи на 1,5 миллиарда евро. Средства были получены из «замороженных» российских активов. В МИД РФ тогда отметили, что подобные действия являются грубейшим нарушением международного права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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