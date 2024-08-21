КСП: В Челябинской области самая низкая цена на бензин марки АИ-92

Челябинская область занимает лидирующую позицию в России по наименьшей стоимости бензина АИ-92. Цена топлива в регионе составляет 49,56 рубля за литр, сообщили URA.RU 22 августа в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП).
«Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 49,56 рубля за литр. Это наименьшее значение среди всех субъектов РФ. В среднем по России цена на данную марку бензина составила 53,07 рубля», — уточнили в КСП.
В список регионов-лидеров с наименьшей стоимостью топлива входят: Республика Коми, Курганская и Омская области, а также Калужская область. В то же время, самые высокие цены отмечены в Магаданской области и Республике Саха (Якутия). В КСП также заявили, что на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одна из самых низких в России — 54,69 рубля за литр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!