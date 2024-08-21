21 августа 2024

КСП: В Челябинской области самая низкая цена на бензин марки АИ-92

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области самый дешевый бензин АИ-92 и АИ-95
В Челябинской области самый дешевый бензин АИ-92 и АИ-95 Фото:

Челябинская область занимает лидирующую позицию в России по наименьшей стоимости бензина АИ-92. Цена топлива в регионе составляет 49,56 рубля за литр, сообщили URA.RU 22 августа в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП).

«Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 49,56 рубля за литр. Это наименьшее значение среди всех субъектов РФ. В среднем по России цена на данную марку бензина составила 53,07 рубля», — уточнили в КСП.

В список регионов-лидеров с наименьшей стоимостью топлива входят: Республика Коми, Курганская и Омская области, а также Калужская область. В то же время, самые высокие цены отмечены в Магаданской области и Республике Саха (Якутия). В КСП также заявили, что на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одна из самых низких в России — 54,69 рубля за литр.

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Челябинская область занимает лидирующую позицию в России по наименьшей стоимости бензина АИ-92. Цена топлива в регионе составляет 49,56 рубля за литр, сообщили URA.RU 22 августа в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП). «Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 49,56 рубля за литр. Это наименьшее значение среди всех субъектов РФ. В среднем по России цена на данную марку бензина составила 53,07 рубля», — уточнили в КСП. В список регионов-лидеров с наименьшей стоимостью топлива входят: Республика Коми, Курганская и Омская области, а также Калужская область. В то же время, самые высокие цены отмечены в Магаданской области и Республике Саха (Якутия). В КСП также заявили, что на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одна из самых низких в России — 54,69 рубля за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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