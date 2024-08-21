Больше половины челябинцев готовы уехать в другой город ради высокой зарплаты

Более 35% жителей Челябинска готовы на переезд в другой город ради карьеры. Из них большую половину мотивирует высокая зарплата. При этом мужчины из-за работы мигрируют чаще, чем женщины, сообщили URA.RU 22 августа в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«Более трети (35%) челябинцев готовы к трудовой миграции — 9% активно интересуются работой в других городах, а остальные готовы рассмотреть возможность переезда. Жители (74%) могут задуматься о переезде, если работодатель предложит им высокую заработную плату и бонусы», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Мужчины чаще, чем женщины, переезжали по работе несколько раз: 24% против 14%. Также аналитики сообщают, что больше всего из-за карьеры мигрируют строители, представители автобизнеса и работники банков.
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