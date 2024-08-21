21 августа 2024

Больше половины челябинцев готовы уехать в другой город ради высокой зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокая зарплата может заставить челябинцев переехать в другой регион
Высокая зарплата может заставить челябинцев переехать в другой регион Фото:

Более 35% жителей Челябинска готовы на переезд в другой город ради карьеры. Из них большую половину мотивирует высокая зарплата. При этом мужчины из-за работы мигрируют чаще, чем женщины, сообщили URA.RU 22 августа в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«Более трети (35%) челябинцев готовы к трудовой миграции — 9% активно интересуются работой в других городах, а остальные готовы рассмотреть возможность переезда. Жители (74%) могут задуматься о переезде, если работодатель предложит им высокую заработную плату и бонусы», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Мужчины чаще, чем женщины, переезжали по работе несколько раз: 24% против 14%. Также аналитики сообщают, что больше всего из-за карьеры мигрируют строители, представители автобизнеса и работники банков.

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Более 35% жителей Челябинска готовы на переезд в другой город ради карьеры. Из них большую половину мотивирует высокая зарплата. При этом мужчины из-за работы мигрируют чаще, чем женщины, сообщили URA.RU 22 августа в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Более трети (35%) челябинцев готовы к трудовой миграции — 9% активно интересуются работой в других городах, а остальные готовы рассмотреть возможность переезда. Жители (74%) могут задуматься о переезде, если работодатель предложит им высокую заработную плату и бонусы», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Мужчины чаще, чем женщины, переезжали по работе несколько раз: 24% против 14%. Также аналитики сообщают, что больше всего из-за карьеры мигрируют строители, представители автобизнеса и работники банков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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