Марочко: ВС РФ прорвали оборонительные рубежи ВСУ у Купянска

Российские военные прорвали оборонительную линию ВСУ у Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ у Купянска», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что противник пытается стабилизировать фронт, но ему не хватает ресурсов.
Ранее на купянском направлении расчет группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии уничтожил украинский гексокоптер «Баба-Яга» и БМП. Это позволило российской пехоте продвинуться. В Генштабе ВСУ сообщали о высокой напряженности на купянском и северском направлениях. Украинские военные предпринимали попытку контратаки на российские войска, закрепившиеся в Песчаном под Купянском, но не смогли выбить ВС РФ с позиций, передает 360.ru.
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