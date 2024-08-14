На Украине назвали самые сложные участки боев для ВСУ

Генштаб заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях

15 августа 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

В Генштабе рассказывают о сложных для ВСУ боях Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) констатировали высокий уровень напряженности на купянском и северском направлениях. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в официальном telegram-канале Генштаба. «На купянском направлении ситуация напряженная. Напряженная ситуация на северском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. По данным военного эксперта Андрея Марочко, который ранее дал комментарий ТАСС, российские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления ВСУ в районе Купянска. В то же время, глава военной администрации Купянска Андрей Беседин отметил, что местные жители не желают покидать город, несмотря на призывы властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) констатировали высокий уровень напряженности на купянском и северском направлениях. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в официальном telegram-канале Генштаба. «На купянском направлении ситуация напряженная. Напряженная ситуация на северском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. По данным военного эксперта Андрея Марочко, который ранее дал комментарий ТАСС, российские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления ВСУ в районе Купянска. В то же время, глава военной администрации Купянска Андрей Беседин отметил, что местные жители не желают покидать город, несмотря на призывы властей.