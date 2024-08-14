14 августа 2024

На Украине назвали самые сложные участки боев для ВСУ

Генштаб заявил о напряженной обстановке на купянском и северском направлениях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
В Генштабе рассказывают о сложных для ВСУ боях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) констатировали высокий уровень напряженности на купянском и северском направлениях. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в официальном telegram-канале Генштаба.

«На купянском направлении ситуация напряженная. Напряженная ситуация на северском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. По данным военного эксперта Андрея Марочко, который ранее дал комментарий ТАСС, российские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления ВСУ в районе Купянска. В то же время, глава военной администрации Купянска Андрей Беседин отметил, что местные жители не желают покидать город, несмотря на призывы властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) констатировали высокий уровень напряженности на купянском и северском направлениях. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в официальном telegram-канале Генштаба. «На купянском направлении ситуация напряженная. Напряженная ситуация на северском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. По данным военного эксперта Андрея Марочко, который ранее дал комментарий ТАСС, российские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления ВСУ в районе Купянска. В то же время, глава военной администрации Купянска Андрей Беседин отметил, что местные жители не желают покидать город, несмотря на призывы властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...