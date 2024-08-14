На Украине назвали самые сложные участки боев для ВСУ

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) констатировали высокий уровень напряженности на купянском и северском направлениях. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в официальном telegram-канале Генштаба.
«На купянском направлении ситуация напряженная. Напряженная ситуация на северском направлении», — указано в сообщении Генштаба ВСУ. По данным военного эксперта Андрея Марочко, который ранее дал комментарий ТАСС, российские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления ВСУ в районе Купянска. В то же время, глава военной администрации Купянска Андрей Беседин отметил, что местные жители не желают покидать город, несмотря на призывы властей.
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