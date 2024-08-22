Алаудинов: ВС РФ подбили американский танк Abrams под Курском

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Российские военные уничтожили танк Abrams, заявил Алаудинов
Российские военные уничтожили танк Abrams, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ уничтожили американский танк Abrams на курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Российские военнослужащие подбили на курском направлении американский танк Abrams», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что на фронте все под контролем, ВСУ не активны.

Российская сторона подбила около десятка единиц техники. В это число входят танк Abrams, артиллерийские установки и пункты управления, заключил Алаудинов.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Китай призвал соблюдать принципы деэскалации в связи с недавним нападением ВСУ на Курскую область, передает РАПСИ. Атака произошла при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия, сообщает 360.ru.

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ВС РФ уничтожили американский танк Abrams на курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Российские военнослужащие подбили на курском направлении американский танк Abrams», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что на фронте все под контролем, ВСУ не активны. Российская сторона подбила около десятка единиц техники. В это число входят танк Abrams, артиллерийские установки и пункты управления, заключил Алаудинов. 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Китай призвал соблюдать принципы деэскалации в связи с недавним нападением ВСУ на Курскую область, передает РАПСИ. Атака произошла при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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