ВС РФ уничтожили американский танк Abrams на курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Российские военнослужащие подбили на курском направлении американский танк Abrams», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что на фронте все под контролем, ВСУ не активны.
Российская сторона подбила около десятка единиц техники. В это число входят танк Abrams, артиллерийские установки и пункты управления, заключил Алаудинов.
6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Китай призвал соблюдать принципы деэскалации в связи с недавним нападением ВСУ на Курскую область, передает РАПСИ. Атака произошла при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия, сообщает 360.ru.
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