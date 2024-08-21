Из колонии-поселения №45 в Ивделе (Свердловская область) сбежал заключенный 46-летний Андрей Ефремов. Особыми приметами беглеца называют его наколки на руках и шее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России.
«Разыскивается осужденный Ефремов Андрей, родившийся 12 апреля 1978 года в селе Туринская Слобода, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания. Он покинул участок колонии-поселения при ИК-63 21 августа», — следует из сообщения.
У мужчины набиты: на левой кисти руки буква «А», пять точек и другие знаки; на указательном пальце жирный крест; на среднем пальце перстень; на мизинце доллар; на левом предплечье черный узор; на шее с правой стороны цифра «40». Сообщить информацию о беглеце можно по телефонам: 8(343)359-56-11, 8(343)359-57-44, 112 или в ближайший отдел полиции.
Заключенный родился в селе Туринская Слобода
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Особые приметы Ефремова
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Из колонии-поселения №45 в Ивделе (Свердловская область) сбежал заключенный 46-летний Андрей Ефремов. Особыми приметами беглеца называют его наколки на руках и шее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России. «Разыскивается осужденный Ефремов Андрей, родившийся 12 апреля 1978 года в селе Туринская Слобода, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания. Он покинул участок колонии-поселения при ИК-63 21 августа», — следует из сообщения. У мужчины набиты: на левой кисти руки буква «А», пять точек и другие знаки; на указательном пальце жирный крест; на среднем пальце перстень; на мизинце доллар; на левом предплечье черный узор; на шее с правой стороны цифра «40». Сообщить информацию о беглеце можно по телефонам: 8(343)359-56-11, 8(343)359-57-44, 112 или в ближайший отдел полиции.