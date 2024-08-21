21 августа 2024

Из свердловской колонии сбежал зэк с необычными наколками. Фото

Свердловский заключенный в татуировках сбежал из колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курган, заключенные, часы, уголовник, татуировка, колония, тюрьма, наколка, болельщики, зэк, исправительно-трудовая колония, тату, ик-6
Мужчина совершил побег 21 августа (архивное фото) Фото:

Из колонии-поселения №45 в Ивделе (Свердловская область) сбежал заключенный 46-летний Андрей Ефремов. Особыми приметами беглеца называют его наколки на руках и шее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

«Разыскивается осужденный Ефремов Андрей, родившийся 12 апреля 1978 года в селе Туринская Слобода, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания. Он покинул участок колонии-поселения при ИК-63 21 августа», — следует из сообщения.

У мужчины набиты: на левой кисти руки буква «А», пять точек и другие знаки; на указательном пальце жирный крест; на среднем пальце перстень; на мизинце доллар; на левом предплечье черный узор; на шее с правой стороны цифра «40». Сообщить информацию о беглеце можно по телефонам: 8(343)359-56-11, 8(343)359-57-44, 112 или в ближайший отдел полиции.

Заключенный родился в селе Туринская Слобода
Заключенный родился в селе Туринская Слобода
Фото:
Особые приметы Ефремова
Особые приметы Ефремова
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из колонии-поселения №45 в Ивделе (Свердловская область) сбежал заключенный 46-летний Андрей Ефремов. Особыми приметами беглеца называют его наколки на руках и шее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России. «Разыскивается осужденный Ефремов Андрей, родившийся 12 апреля 1978 года в селе Туринская Слобода, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания. Он покинул участок колонии-поселения при ИК-63 21 августа», — следует из сообщения. У мужчины набиты: на левой кисти руки буква «А», пять точек и другие знаки; на указательном пальце жирный крест; на среднем пальце перстень; на мизинце доллар; на левом предплечье черный узор; на шее с правой стороны цифра «40». Сообщить информацию о беглеце можно по телефонам: 8(343)359-56-11, 8(343)359-57-44, 112 или в ближайший отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...