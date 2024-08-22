В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на Курскую область

NBC News: чиновники из США переживают за снабжение ВСУ после атак под Курском

22 августа 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

В США беспокоятся за способы снабжения ВСУ под Курском, передает NBC News Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Американские чиновники переживают за украинских военных и пути их снабжения после нападения на Курскую область. Также они жалуются на до сих пор непонятные им цели атаки на регион. Об этом сообщает телеканал NBC News. «Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины», — передает телеканал , ссылаясь на источник. Один из американских чиновников добавил, что подобное вызывает беспокойство в стране. Кроме того, по его словам, цели нападения армии Украины под Курском до сих пор не ясны. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что недавно ВС РФ ликвидировали американский танк Abrams на курском направлении. По его словам, на фронте на данный момент все под контролем, ВСУ не проявляют активности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские чиновники переживают за украинских военных и пути их снабжения после нападения на Курскую область. Также они жалуются на до сих пор непонятные им цели атаки на регион. Об этом сообщает телеканал NBC News. «Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины», — передает телеканал, ссылаясь на источник. Один из американских чиновников добавил, что подобное вызывает беспокойство в стране. Кроме того, по его словам, цели нападения армии Украины под Курском до сих пор не ясны. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что недавно ВС РФ ликвидировали американский танк Abrams на курском направлении. По его словам, на фронте на данный момент все под контролем, ВСУ не проявляют активности.