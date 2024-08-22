ОАЭ выдали России гражданина Зулумхана Жамалулаева, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства из-за долговых распрей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«По каналам Интерпола Жамалулаев был обнаружен и задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. По запросу Генеральной прокуратуры РФ сегодня он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. Его доставят в Москву», — передает Ирина Волк. Ее слова приводит telegram-канал «МВД медиа».
По версии следствия, в 2023 году в Хасавюрте (Республика Дагестан) Жамалулаев поссорился с местным жителем из-за долгов и несколько раз ударил его ножом в грудь. Потерпевший умер в больнице. Было возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ). После совершения преступления фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.
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