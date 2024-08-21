РБК: в Челябинской области резко подешевели новостройки

22 августа 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

За полтора месяца квартиры в новостройках подешевели на 0,9% до 128 тысяч рублей за квадрат Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области новые квартиры подешевели на 0,9%, до 128 тысяч рублей за квадратный метр. Регион оказался на седьмом месте в рейтинге по числу подешевевших с начала июля новостроек. «После отмены льготной ипотеки за полтора месяца сильнее всего снизились цены на новостройки в Тульской, Самарской и Ивановской областях… В Челябинской области, по сравнению с началом июля, цены снизились на 0,9% — до 128 тысяч рублей за квадрат», — сообщается на портале РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимость». В целом по России цены на новостройки постепенно снижаются. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение стоимости первичной недвижимости на короткий промежуток времени. По условиям проектного финансирования, после изменения условий льготных ипотечных программ застройщики будут более внимательно следить за объемами продаж. При необходимости на рынок будут выводить ограниченное количество новых квартир по более низким ценам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области новые квартиры подешевели на 0,9%, до 128 тысяч рублей за квадратный метр. Регион оказался на седьмом месте в рейтинге по числу подешевевших с начала июля новостроек. «После отмены льготной ипотеки за полтора месяца сильнее всего снизились цены на новостройки в Тульской, Самарской и Ивановской областях… В Челябинской области, по сравнению с началом июля, цены снизились на 0,9% — до 128 тысяч рублей за квадрат», — сообщается на портале РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимость». В целом по России цены на новостройки постепенно снижаются. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение стоимости первичной недвижимости на короткий промежуток времени. По условиям проектного финансирования, после изменения условий льготных ипотечных программ застройщики будут более внимательно следить за объемами продаж. При необходимости на рынок будут выводить ограниченное количество новых квартир по более низким ценам.