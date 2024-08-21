В Челябинске на День города выступит Дима Билан

В Челябинске хэдлайнером главного концерта в честь Дня города 7 сентября станет артист Дима Билан. Певец выступит на площадке у «Торгового центра».
«Звездным гостем Дня города станут певец Дима Билан. Артист выступит 7 сентября на площадке у купола „Торгового центра“. Концерт начнется в 16:00, а выступление Билана — после симфонического оркестра Челябинской области», — передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной празднику.
На другой площадке, вблизи ледовой арены «Трактор», выступит рэп-дуэт HammAli&Navai. Такой подарок челябинцам сделала Русская медная компания (РМК). Артисты начнут концерт в 19:00.
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