21 августа 2024

В Челябинске на День города выступит Дима Билан

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дима Билан споет для челябинцев 7 сентября на площадке у "Торгового центра"
Дима Билан споет для челябинцев 7 сентября на площадке у "Торгового центра" Фото:

В Челябинске хэдлайнером главного концерта в честь Дня города 7 сентября станет артист Дима Билан. Певец выступит на площадке у «Торгового центра».

«Звездным гостем Дня города станут певец Дима Билан. Артист выступит 7 сентября на площадке у купола „Торгового центра“. Концерт начнется в 16:00, а выступление Билана — после симфонического оркестра Челябинской области», — передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной празднику.

На другой площадке, вблизи ледовой арены «Трактор», выступит рэп-дуэт HammAli&Navai. Такой подарок челябинцам сделала Русская медная компания (РМК). Артисты начнут концерт в 19:00.

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В Челябинске хэдлайнером главного концерта в честь Дня города 7 сентября станет артист Дима Билан. Певец выступит на площадке у «Торгового центра». «Звездным гостем Дня города станут певец Дима Билан. Артист выступит 7 сентября на площадке у купола „Торгового центра“. Концерт начнется в 16:00, а выступление Билана — после симфонического оркестра Челябинской области», — передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной празднику. На другой площадке, вблизи ледовой арены «Трактор», выступит рэп-дуэт HammAli&Navai. Такой подарок челябинцам сделала Русская медная компания (РМК). Артисты начнут концерт в 19:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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