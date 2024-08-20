На День города челябинцам подарят бесплатный концерт рэперов HammAli&Navai

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Дуэт выступит 7 сентября у скейт-парка RCC Extreme
Дуэт выступит 7 сентября у скейт-парка RCC Extreme Фото:

В Челябинске 7 сентября в скейт-парке рядом с ледовой ареной «Трактор» выступит рэп-дуэт HammAli&Navai. Концерт приурочили к Дню города и соревнованиям по велосипедному спорту, сообщили URA.RU в пресс-службе «Русской медной компании» (РМК).

«Сильнейшие райдеры страны с 5 по 7 сентября поборются за медали на площадке скейт-парка RCC Extreme. В качестве подарка спортсменам и жителям Челябинска от РМК в День города яркая концертная программа завершится выступлением хедлайнеров — дуэта HammAli & Navai», — сообщили URA.RU в РМК.

В эти дни в Челябинске пройдет сразу два турнира — всероссийские соревнования «Кубок RCC Extreme» и первенство России в дисциплине ВМХ фристайл-парк среди андеров. Они завершатся в 19:00 7 сентября. Концерт начнется сразу после финала соревнований.

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В Челябинске 7 сентября в скейт-парке рядом с ледовой ареной «Трактор» выступит рэп-дуэт HammAli&Navai. Концерт приурочили к Дню города и соревнованиям по велосипедному спорту, сообщили URA.RU в пресс-службе «Русской медной компании» (РМК). «Сильнейшие райдеры страны с 5 по 7 сентября поборются за медали на площадке скейт-парка RCC Extreme. В качестве подарка спортсменам и жителям Челябинска от РМК в День города яркая концертная программа завершится выступлением хедлайнеров — дуэта HammAli & Navai», — сообщили URA.RU в РМК. В эти дни в Челябинске пройдет сразу два турнира — всероссийские соревнования «Кубок RCC Extreme» и первенство России в дисциплине ВМХ фристайл-парк среди андеров. Они завершатся в 19:00 7 сентября. Концерт начнется сразу после финала соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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