WSJ: атака ВСУ на Курскую область не вызвала панику у Путина

22 августа 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Путин не обеспокоен ситуацией в Курской области, считает политолог Татьяна Становая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вторжение украинских диверсантов в Курскую область не вызвало паники у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* (признан иноагентом в России) в России Татьяна Становая. «В Москве мало паники из-за ситуации в Курске», — сообщила Становая. Ее слова передает The Wall Street Jouranl. По ее словам, российский лидер в большей степени заинтересован в установлении полного контроля над территорией Донецкой области, нежели на боях в курском приграничье. Она отметила, что его цель заключается в провале украинского правительства в спецоперации, чтобы вынудить Киев согласиться на мирные переговоры на условиях Москвы. По мнению Становой, эскалация на курском приграничье может вынудить российскую сторону использовать стратегию выжженной земли, ранее применявшуюся при освобождении Авдеевки и Бахмута. Она добавила, что если власти не придут к скорому решению по Курской области, что бои могут затянуться на несколько месяцев. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Бывший заместитель Ельцина Александр Руцкой заявил, что единственное решение в завершении конфликта в Курской области — блокада ВСУ. По его словам, это спасет положение, поскольку у ВСУ начнутся проблемы с поставками продовольствия и припасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторжение украинских диверсантов в Курскую область не вызвало паники у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* (признан иноагентом в России) в России Татьяна Становая. «В Москве мало паники из-за ситуации в Курске», — сообщила Становая. Ее слова передает The Wall Street Jouranl. По ее словам, российский лидер в большей степени заинтересован в установлении полного контроля над территорией Донецкой области, нежели на боях в курском приграничье. Она отметила, что его цель заключается в провале украинского правительства в спецоперации, чтобы вынудить Киев согласиться на мирные переговоры на условиях Москвы. По мнению Становой, эскалация на курском приграничье может вынудить российскую сторону использовать стратегию выжженной земли, ранее применявшуюся при освобождении Авдеевки и Бахмута. Она добавила, что если власти не придут к скорому решению по Курской области, что бои могут затянуться на несколько месяцев. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Бывший заместитель Ельцина Александр Руцкой заявил, что единственное решение в завершении конфликта в Курской области — блокада ВСУ. По его словам, это спасет положение, поскольку у ВСУ начнутся проблемы с поставками продовольствия и припасов.