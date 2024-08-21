21 августа 2024

Появилось видео с места обрушения дома в Пермском крае после взрыва газа

© Служба новостей «URA.RU»
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От взрыва газа разрушены несколько квартир на четвертом этаже
От взрыва газа разрушены несколько квартир на четвертом этаже Фото:

Несколько квартир разрушено на четвертом этаже многоквартирного дома в Кизеле Пермского края после того, как там взорвался газ. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «МедиаКУБ».

На кадрах видно, что разрушены как минимум две квартиры. Местные жители стоят возле дома и обсуждают случившееся.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на месте ЧП работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Несколько квартир разрушено на четвертом этаже многоквартирного дома в Кизеле Пермского края после того, как там взорвался газ. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «МедиаКУБ». На кадрах видно, что разрушены как минимум две квартиры. Местные жители стоят возле дома и обсуждают случившееся. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на месте ЧП работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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