Появилось видео с места обрушения дома в Пермском крае после взрыва газа

От взрыва газа разрушены несколько квартир на четвертом этаже
Несколько квартир разрушено на четвертом этаже многоквартирного дома в Кизеле Пермского края после того, как там взорвался газ. Видеозапись с места ЧП опубликована в telegram-канале «МедиаКУБ».
На кадрах видно, что разрушены как минимум две квартиры. Местные жители стоят возле дома и обсуждают случившееся.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на месте ЧП работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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