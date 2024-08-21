Проектировщики из Казани просят курганцев помочь с идеями благоустройства озера Черное

Компания «Проектная группа 8» из Казани, занимающаяся созданием концепции набережной и острова в районе озера Черное, обратилась к жителям Кургана за идеями благоустройства. Об этом говорится в сообществе компании в соцсетях.
«Мы работаем над созданием концепции набережной и острова в районе озера Черное в Кургане. Приглашаем жителей Кургана стать частью проекта благоустройства. Вы сможете помочь нам сформировать правильный и нужный Заозерному району и всему городу проект», — говорится в сообщении.
Территория в районе озера Черное в Заозерном входит в проект комплексного развития, где тюменский застройщик занимается возведением жилого комплекса с банным комплексом и семейным рестораном. Также в 2025 году планируют начать благоустройство набережной на озере. По информации девелопера, хотят создать парк на острове, обустроить пирсы для катеров и пляж.
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Компания «Проектная группа 8» из Казани, занимающаяся созданием концепции набережной и острова в районе озера Черное, обратилась к жителям Кургана за идеями благоустройства. Об этом говорится в сообществе компании в соцсетях. «Мы работаем над созданием концепции набережной и острова в районе озера Черное в Кургане. Приглашаем жителей Кургана стать частью проекта благоустройства. Вы сможете помочь нам сформировать правильный и нужный Заозерному району и всему городу проект», — говорится в сообщении. Территория в районе озера Черное в Заозерном входит в проект комплексного развития, где тюменский застройщик занимается возведением жилого комплекса с банным комплексом и семейным рестораном. Также в 2025 году планируют начать благоустройство набережной на озере. По информации девелопера, хотят создать парк на острове, обустроить пирсы для катеров и пляж.