Лечили бронхит: СК проверяет екатеринбургских врачей, не заметивших онкологию у малыша

В Екатеринбурге от онкологии умер 4-летний мальчик, которого лечили от бронхита

22 августа 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Ребенок умер в больнице, но его диагноз установили только после смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU Следственным комитетом Свердловской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении врачей детской больницы №11 Екатеринбурга. В стенах учреждения скончался четырехлетний мальчик, у которого подозревали бронхит, а оказалось, что у него злокачественная опухоль. Подробностями трагической истории с URA.RU поделился источник, близкий к следствию. «Четырехлетний ребенок в первый раз поступил в 11-ю больницу в начале мая, тогда у него предполагали аллергию. Он пробыл в клинике четыре дня и был выписан лечиться амбулаторно. В конце июля мальчика вновь положили в больницу с предварительным диагнозом острый бронхит неуточненный. Пациенту сделали рентген и начали лечение, но 27 июля малыш скончался», — рассказал собеседник агентства. Вскрытие показало, что у ребенка было злокачественное новообразование вилочковой железы. Вероятно, это и послужило причиной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности» в отношении неустановленных сотрудников детской больницы. В пресс-службе свердловского СУ СКР воздержались от комментария по теме. Представитель ДГКБ №11 не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить площадку, чтобы медики озвучили свою позицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственным комитетом Свердловской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении врачей детской больницы №11 Екатеринбурга. В стенах учреждения скончался четырехлетний мальчик, у которого подозревали бронхит, а оказалось, что у него злокачественная опухоль. Подробностями трагической истории с URA.RU поделился источник, близкий к следствию. «Четырехлетний ребенок в первый раз поступил в 11-ю больницу в начале мая, тогда у него предполагали аллергию. Он пробыл в клинике четыре дня и был выписан лечиться амбулаторно. В конце июля мальчика вновь положили в больницу с предварительным диагнозом острый бронхит неуточненный. Пациенту сделали рентген и начали лечение, но 27 июля малыш скончался», — рассказал собеседник агентства. Вскрытие показало, что у ребенка было злокачественное новообразование вилочковой железы. Вероятно, это и послужило причиной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности» в отношении неустановленных сотрудников детской больницы. В пресс-службе свердловского СУ СКР воздержались от комментария по теме. Представитель ДГКБ №11 не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить площадку, чтобы медики озвучили свою позицию.