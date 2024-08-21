В Екатеринбурге кондукторы готовят бунт

22 августа 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Кондукторов не устраивают низкие зарплаты и отношение руководства Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге кондукторы планируют массово не выйти на работу, чтобы начальство обратило внимание на дефицит кадров и увеличило штат сотрудников. Также работников не устраивает отсутствие выходных и маленькие зарплаты. О том, какое настроение царит среди кондукторов, URA.RU рассказала одна из них. «Мы [кондукторы] приходим к начальству и говорим: нас на линии не хватает, сделайте что-нибудь! На нас машут рукой и все, при этом платят 30 тысяч рублей, кто за такие деньги работать захочет? Мы между собой уже обсуждаем, мол, устроим бунт и не выйдем на работу», — рассказала кондуктор. По ее словам, они не надеются, что даже после забастовки что-то изменится. Корреспондент URA.RU направил запрос в «Гортранс». На момент публикации ответ не поступил. В начале февраля URA.RU рассказывало, что из-за дефицита кадров сотрудникам «Гортранса» и метрополитена обещали поднять зарплату, такое предложение выдвинул мэр Алексей Орлов. Заработную плату планировали увеличить не менее чем на треть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге кондукторы планируют массово не выйти на работу, чтобы начальство обратило внимание на дефицит кадров и увеличило штат сотрудников. Также работников не устраивает отсутствие выходных и маленькие зарплаты. О том, какое настроение царит среди кондукторов, URA.RU рассказала одна из них. «Мы [кондукторы] приходим к начальству и говорим: нас на линии не хватает, сделайте что-нибудь! На нас машут рукой и все, при этом платят 30 тысяч рублей, кто за такие деньги работать захочет? Мы между собой уже обсуждаем, мол, устроим бунт и не выйдем на работу», — рассказала кондуктор. По ее словам, они не надеются, что даже после забастовки что-то изменится. Корреспондент URA.RU направил запрос в «Гортранс». На момент публикации ответ не поступил. В начале февраля URA.RU рассказывало, что из-за дефицита кадров сотрудникам «Гортранса» и метрополитена обещали поднять зарплату, такое предложение выдвинул мэр Алексей Орлов. Заработную плату планировали увеличить не менее чем на треть.