В тюменском селе для 30 детей построят школу за 250 миллионов рублей. Скрин

22 августа 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Новую школу дети Кускургуля получат в 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кускургуль (Нижнетавдинский район, тюменское Заболотье) построят новую школу: в ней будут учиться 30 детей, а здание обойдется бюджету в более чем 250 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Строительство школы в селе Кускургуль Нижнетавдинского района. Начальная цена: 256 466 450 рублей. Блок помещений начальной школы запроектирован по следующему принципу: дошкольное отделение на 10 мест и начальные классы на шесть мест. Блок помещений основной школы (с пятого по девятый класс классы) — 14 мест», — следует из документов закупки. Кускургуль находится в тюменском Заболотье. По земле добраться туда можно только по зимникам — с декабря по март. Как следует из документации, в самом селе нет квалифицированных кадров, которые могли бы помочь подрядчику со строительством. По этим причинам вахтовиков придется привозить вертолетами. Гостиниц для рабочих в селе также нет: под аренду им готовы предоставить два частных дома местных жителей. В школе обустроят классы, лаборантскую, спортивный блок, обеденный зал с пищеблоком, медицинский блок, библиотеку и административные помещения. Окончание работ запланировано на середину февраля 2026 года. Как будут выглядеть интерьеры учреждения, можно увидеть в галерее ниже: дизайн также представлен в документации госзакупки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кускургуль (Нижнетавдинский район, тюменское Заболотье) построят новую школу: в ней будут учиться 30 детей, а здание обойдется бюджету в более чем 250 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Строительство школы в селе Кускургуль Нижнетавдинского района. Начальная цена: 256 466 450 рублей. Блок помещений начальной школы запроектирован по следующему принципу: дошкольное отделение на 10 мест и начальные классы на шесть мест. Блок помещений основной школы (с пятого по девятый класс классы) — 14 мест», — следует из документов закупки. Кускургуль находится в тюменском Заболотье. По земле добраться туда можно только по зимникам — с декабря по март. Как следует из документации, в самом селе нет квалифицированных кадров, которые могли бы помочь подрядчику со строительством. По этим причинам вахтовиков придется привозить вертолетами. Гостиниц для рабочих в селе также нет: под аренду им готовы предоставить два частных дома местных жителей. В школе обустроят классы, лаборантскую, спортивный блок, обеденный зал с пищеблоком, медицинский блок, библиотеку и административные помещения. Окончание работ запланировано на середину февраля 2026 года. Как будут выглядеть интерьеры учреждения, можно увидеть в галерее ниже: дизайн также представлен в документации госзакупки.