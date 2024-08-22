Специалист челябинского Роспотребнадзора Макарова рассказала, как обезопасить школьника от вшей

Риск заражения вшами возрастает при нахождении в местах скопления людей, в том числе при поездках на общественном транспорте. О способах избежать заражения педикулезом, признаках заболевания и инфицировании — URA.RU рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по региону Вероника Макарова.
«Педикулез может возникнуть у любого человека. Особенно в местах массового скопления людей, таких как школы, детские сады, лагеря, а также в общественном транспорте. Вши не прыгают и не летают, но могут легко передаваться при близком контакте или при использовании общих вещей», — уточнила URA.RU Макарова.
Кого поражает педикулез
Макарова подчеркнула, что появление вшей у человека не зависит от его социального статуса и личной гигиены. Дети и подростки находятся в зоне риска из-за частого контакта с большим количеством сверстников и возможностью обмениваться личными принадлежностями.
Как передаются вши
Заражение происходит при тесном контакте с уже инфицированным человеком. Вши передаются от болеющего педикулезом через расчески, головные уборы, наушники, полотенца и постельные принадлежности. Заражение не исключается без их совместного использования. Кроме того, головная вошь предпочитает обитать на висках, затылках и темени.
Как обезопасить семью от заражения вшами
Макарова выделяет шесть базовых правил, которые предотвращают заражение педикулезом. Среди них:
- Личная гигиена. Врач советует объяснить детям важность соблюдения чистоты. Регулярное мытье головы с использованием шампуня и кондиционера снижает вероятность появления вшей.
- Избегание общих предметов. Следует запретить ребенку использовать чужие расчески, полотенца и шапки. Это особенно актуально в детсадах и школах, где дети обмениваются вещами, уточнила Макарова.
- Проверка на вши. Необходимо регулярно проверять ребенка на наличие вшей и их яиц (гнид). На начальном этапе заражения выведение вшей проходит легче.
- Обучение детей. Макарова советует поговорить с детьми о важности не обмениваться личными вещами с другими людьми.
- Общественные места. Необходимо избегать контакта с незнакомыми детьми в местах массового скопления. Особенно, если они выглядят неопрятно.
- Не затягивать. Следует немедленно обратиться к специалисту, если у ребенка симптомы педикулеза: зуд, покраснение кожи головы или наличие вшей.
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