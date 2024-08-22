Специалист челябинского Роспотребнадзора Макарова рассказала, как обезопасить школьника от вшей

Челябинский роспотребнадзор: педикулез передается в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Гигиенист выделила шесть правил, предотвращающих заражение детей вшами
Гигиенист выделила шесть правил, предотвращающих заражение детей вшами Фото:

Риск заражения вшами возрастает при нахождении в местах скопления людей, в том числе при поездках на общественном транспорте. О способах избежать заражения педикулезом, признаках заболевания и инфицировании — URA.RU рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по региону Вероника Макарова.

«Педикулез может возникнуть у любого человека. Особенно в местах массового скопления людей, таких как школы, детские сады, лагеря, а также в общественном транспорте. Вши не прыгают и не летают, но могут легко передаваться при близком контакте или при использовании общих вещей», — уточнила URA.RU Макарова.

Кого поражает педикулез

Макарова подчеркнула, что появление вшей у человека не зависит от его социального статуса и личной гигиены. Дети и подростки находятся в зоне риска из-за частого контакта с большим количеством сверстников и возможностью обмениваться личными принадлежностями.

Как передаются вши

Заражение происходит при тесном контакте с уже инфицированным человеком. Вши передаются от болеющего педикулезом через расчески, головные уборы, наушники, полотенца и постельные принадлежности. Заражение не исключается без их совместного использования. Кроме того, головная вошь предпочитает обитать на висках, затылках и темени.

Как обезопасить семью от заражения вшами

Макарова выделяет шесть базовых правил, которые предотвращают заражение педикулезом. Среди них:

  • Личная гигиена. Врач советует объяснить детям важность соблюдения чистоты. Регулярное мытье головы с использованием шампуня и кондиционера снижает вероятность появления вшей.
  • Избегание общих предметов. Следует запретить ребенку использовать чужие расчески, полотенца и шапки. Это особенно актуально в детсадах и школах, где дети обмениваются вещами, уточнила Макарова.
  • Проверка на вши. Необходимо регулярно проверять ребенка на наличие вшей и их яиц (гнид). На начальном этапе заражения выведение вшей проходит легче.
  • Обучение детей. Макарова советует поговорить с детьми о важности не обмениваться личными вещами с другими людьми.
  • Общественные места. Необходимо избегать контакта с незнакомыми детьми в местах массового скопления. Особенно, если они выглядят неопрятно.
  • Не затягивать. Следует немедленно обратиться к специалисту, если у ребенка симптомы педикулеза: зуд, покраснение кожи головы или наличие вшей.

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Риск заражения вшами возрастает при нахождении в местах скопления людей, в том числе при поездках на общественном транспорте. О способах избежать заражения педикулезом, признаках заболевания и инфицировании — URA.RU рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по региону Вероника Макарова. «Педикулез может возникнуть у любого человека. Особенно в местах массового скопления людей, таких как школы, детские сады, лагеря, а также в общественном транспорте. Вши не прыгают и не летают, но могут легко передаваться при близком контакте или при использовании общих вещей», — уточнила URA.RU Макарова. Кого поражает педикулез Макарова подчеркнула, что появление вшей у человека не зависит от его социального статуса и личной гигиены. Дети и подростки находятся в зоне риска из-за частого контакта с большим количеством сверстников и возможностью обмениваться личными принадлежностями. Как передаются вши Заражение происходит при тесном контакте с уже инфицированным человеком. Вши передаются от болеющего педикулезом через расчески, головные уборы, наушники, полотенца и постельные принадлежности. Заражение не исключается без их совместного использования. Кроме того, головная вошь предпочитает обитать на висках, затылках и темени. Как обезопасить семью от заражения вшами Макарова выделяет шесть базовых правил, которые предотвращают заражение педикулезом. Среди них:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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