Металлургический холдинг назначил нового директора «дочки» в ХМАО

«Акрон Холдинг» назначил нового руководителя компании «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (ХМАО). Предприятие, производящее оборудование для добычи нефти, входит в производственный дивизион холдинга. Генеральным директором стал Салават Гиндуллин.
«Генеральный директор ООО „Алмаз-Нефтесервис“ с августа 2024 года — Салават Гиндуллин. С декабря 2023 по август 2024 года предприятие возглавлял Алексей Сохраннов», — указано в документах Единого госреестра юридических лиц.
Гиндуллин имеет профильное образование, которое получил в нефтяном колледже в Башкирии. Прежде он работал в нефтесервисной компании «Система-Сервис»: был начальником участка, затем возглавлял подразделение в Радужном. Сохраннов, экс-директор «Алмаз-Нефтесервиса», в настоящее время руководит предприятием с похожим названием — ООО «Производственная компания „Алмаз“», которое «Акрон Холдинг» учредил в апреле 2024 года.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Алмаз-Нефтесервис». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «Алмаз-Нефтесервис»» из ХМАО откроет филиалы в Сургуте и Нефтеюганске. Генеральный директор компании сообщил, что реорганизация связана с ростом предприятия.
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