21 августа 2024

Металлургический холдинг назначил нового директора «дочки» в ХМАО

На заводе «Акрон Холдинга» в ХМАО сменился руководитель
© Служба новостей «URA.RU»
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На заводе металлургического холдинга в ХМАО сменился генеральный директор
На заводе металлургического холдинга в ХМАО сменился генеральный директор Фото:

«Акрон Холдинг» назначил нового руководителя компании «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (ХМАО). Предприятие, производящее оборудование для добычи нефти, входит в производственный дивизион холдинга. Генеральным директором стал Салават Гиндуллин. 

«Генеральный директор ООО „Алмаз-Нефтесервис“ с августа 2024 года — Салават Гиндуллин. С декабря 2023 по август 2024 года предприятие возглавлял Алексей Сохраннов», — указано в документах Единого госреестра юридических лиц.

Гиндуллин имеет профильное образование, которое получил в нефтяном колледже в Башкирии. Прежде он работал в нефтесервисной компании «Система-Сервис»: был начальником участка, затем возглавлял подразделение в Радужном. Сохраннов, экс-директор «Алмаз-Нефтесервиса», в настоящее время руководит предприятием с похожим названием — ООО «Производственная компания „Алмаз“», которое «Акрон Холдинг» учредил в апреле 2024 года.

Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Алмаз-Нефтесервис». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Алмаз-Нефтесервис»» из ХМАО откроет филиалы в Сургуте и Нефтеюганске. Генеральный директор компании сообщил, что реорганизация связана с ростом предприятия.

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«Акрон Холдинг» назначил нового руководителя компании «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (ХМАО). Предприятие, производящее оборудование для добычи нефти, входит в производственный дивизион холдинга. Генеральным директором стал Салават Гиндуллин.  «Генеральный директор ООО „Алмаз-Нефтесервис“ с августа 2024 года — Салават Гиндуллин. С декабря 2023 по август 2024 года предприятие возглавлял Алексей Сохраннов», — указано в документах Единого госреестра юридических лиц. Гиндуллин имеет профильное образование, которое получил в нефтяном колледже в Башкирии. Прежде он работал в нефтесервисной компании «Система-Сервис»: был начальником участка, затем возглавлял подразделение в Радужном. Сохраннов, экс-директор «Алмаз-Нефтесервиса», в настоящее время руководит предприятием с похожим названием — ООО «Производственная компания „Алмаз“», которое «Акрон Холдинг» учредил в апреле 2024 года. Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Алмаз-Нефтесервис». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Алмаз-Нефтесервис»» из ХМАО откроет филиалы в Сургуте и Нефтеюганске. Генеральный директор компании сообщил, что реорганизация связана с ростом предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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