В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2024 года резко выросло число загородных домов, выставленных на продажу. Коттедж с бассейном в регионе на данный момент в среднем можно купить за 6,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске в июле предложение загородных объектов с бассейнами в Челябинской области выросло на 2%. Средняя стоимость покупки таких объектов в регионе по итогам июля составила 6,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России средняя стоимость загородной недвижимости с бассейном по России в целом составила 12,5 миллионов рублей. За месяц спрос на загородную недвижимость с бассейнами вырос на 10%. Выбор доступных для покупки объектов загородной недвижимости с бассейнами увеличился на 6% по сравнению с июнем 2024 года.
Заметнее всего предложение выросло в Дагестане, Ярославской и Кировской областях. При этом больше всего коттеджей с бассейнами на данный момент сдается в Краснодарском крае (20%), Московской области (15%), Крыму и Самарской области (по 4%), Татарстане, Ростовской и Ленинградской областях (по 3%).
Как комментирует ситуацию управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, размер и цена загородной недвижимости с бассейнами усложняют ее продажу, особенно на фоне снижения спроса ближе к осени. Чтобы быстрее реализовать такие объекты с учетом высоких ставок по ипотеке, в конце высокого сезона продавцы готовы делать скидки и даже в объявлениях на платформе ставят цены ниже. Например, за месяц дома с бассейнами в среднем по России подешевели на 1,2%.
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