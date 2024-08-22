Бастрыкин заинтересовался проблемой свердловчан, оставшихся без воды

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил под контроль ситуацию в Кордоне Старка под Асбестом (Свердловская область), сообщает ведомство. В августе здесь пропало водоснабжение.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате», — заявили в пресс-службе. Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Константин Мирошниченко представит доклад о результатах проверки.
Сейчас жителям приходится покупать бутилированную воду для простых бытовых задач. «Водоканал» заявил, что из-за технической возможности не может установить новые колодцы.
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