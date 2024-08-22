Бастрыкин заинтересовался проблемой свердловчан, оставшихся без воды

22 августа 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину отчитается свердловский руководитель СК Константин Мирошниченко Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил под контроль ситуацию в Кордоне Старка под Асбестом (Свердловская область), сообщает ведомство. В августе здесь пропало водоснабжение. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате», — заявили в пресс-службе. Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Константин Мирошниченко представит доклад о результатах проверки. Сейчас жителям приходится покупать бутилированную воду для простых бытовых задач. «Водоканал» заявил, что из-за технической возможности не может установить новые колодцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил под контроль ситуацию в Кордоне Старка под Асбестом (Свердловская область), сообщает ведомство. В августе здесь пропало водоснабжение. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате», — заявили в пресс-службе. Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Константин Мирошниченко представит доклад о результатах проверки. Сейчас жителям приходится покупать бутилированную воду для простых бытовых задач. «Водоканал» заявил, что из-за технической возможности не может установить новые колодцы.