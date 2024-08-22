Бастрыкин заинтересовался проблемой свердловчан, оставшихся без воды

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александру Бастрыкину отчитается свердловский руководитель СК Константин Мирошниченко Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил под контроль ситуацию в Кордоне Старка под Асбестом (Свердловская область), сообщает ведомство. В августе здесь пропало водоснабжение.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате», — заявили в пресс-службе. Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Константин Мирошниченко представит доклад о результатах проверки.

Сейчас жителям приходится покупать бутилированную воду для простых бытовых задач. «Водоканал» заявил, что из-за технической возможности не может установить новые колодцы.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил под контроль ситуацию в Кордоне Старка под Асбестом (Свердловская область), сообщает ведомство. В августе здесь пропало водоснабжение. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате», — заявили в пресс-службе. Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Константин Мирошниченко представит доклад о результатах проверки. Сейчас жителям приходится покупать бутилированную воду для простых бытовых задач. «Водоканал» заявил, что из-за технической возможности не может установить новые колодцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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