«Газпром» судится со свердловской фермершей из-за пчел, та идет к Куйвашеву

«Газпром» судится со свердловской фермершей из-за пчел

22 августа 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

В хозяйстве содержатся пять миллионов пчел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» требует от владелицы эко-комплекса «Уральская пчелка» Татьяны Каркачевой убрать ульи с участка, которые якобы мешают газопроводу. Женщина сдаваться не намерена и хочет искать защиты у свердловского губернатора Евгения Куйвашева и его заместителей. Копия искового заявления к эко-комплексу есть в распоряжении URA.RU «В 2019 на аукционе в Сысерти был куплен земельный участок, на котором находится пасека, эта территория соседствует с газопроводом. В 2023 году балансодержатель газопровода „Газпром трансгаз Екатеринбург“ подал иск в Арбитражный суд с требованием „выселить“ пасеку. При покупке участка, в Росреестре не было никаких сведений об ограничениях, позднее, в 2020 году назначение земли „переиграли“ и строить на участке стало нельзя, но несмотря на это „Газпром трансгаз Екатеринбург“ начала активные действия в отношении этой земли только в январе 2024-го», — рассказала Татьяна. Как указывают юристы «Газпрома», минимальное расстояние от газопровода до ульев должно быть не менее 250 метров. При этом, уверяют юристы Каркачевой, в своде правил эксплуатации газопроводов устанавливаются более короткие расстояния даже для ферм и объектов недвижимости — 200, 150 метров. Пасека же находится в 120 метрах от газопровода и не относится ни к одной из 17 категорий, попадающих под свод правил. Поэтому на улья и передвижные конструкции нормативы минимальных расстояний не распространяются, акцентируют защитники. К мирному завершению спора «Газпром» идет неохотно, поэтому владелица эко-фермынамерена обратиться за поддержкой к Евгению Куйвашеву, Дмитрию Ионину, Михаилу Мишустину, Александру Бастрыкину для придания огласки этому делу. Эко-комплекс «Уральская пчелка» работает с 2020 года в Сысерти. На производство регулярно проводятся экскурсии, а в ульях живет пять миллионов пчел. Проект дважды побеждал в конкурсе туристических проектов «Уральские каникулы», который проводился при поддержке Правительства Свердловской области. Копия предоставлена Каракачевой Татьяной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти (Свердловская область) компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» требует от владелицы эко-комплекса «Уральская пчелка» Татьяны Каркачевой убрать ульи с участка, которые якобы мешают газопроводу. Женщина сдаваться не намерена и хочет искать защиты у свердловского губернатора Евгения Куйвашева и его заместителей. Копия искового заявления к эко-комплексу есть в распоряжении URA.RU «В 2019 на аукционе в Сысерти был куплен земельный участок, на котором находится пасека, эта территория соседствует с газопроводом. В 2023 году балансодержатель газопровода „Газпром трансгаз Екатеринбург“ подал иск в Арбитражный суд с требованием „выселить“ пасеку. При покупке участка, в Росреестре не было никаких сведений об ограничениях, позднее, в 2020 году назначение земли „переиграли“ и строить на участке стало нельзя, но несмотря на это „Газпром трансгаз Екатеринбург“ начала активные действия в отношении этой земли только в январе 2024-го», — рассказала Татьяна. Как указывают юристы «Газпрома», минимальное расстояние от газопровода до ульев должно быть не менее 250 метров. При этом, уверяют юристы Каркачевой, в своде правил эксплуатации газопроводов устанавливаются более короткие расстояния даже для ферм и объектов недвижимости — 200, 150 метров. Пасека же находится в 120 метрах от газопровода и не относится ни к одной из 17 категорий, попадающих под свод правил. Поэтому на улья и передвижные конструкции нормативы минимальных расстояний не распространяются, акцентируют защитники. К мирному завершению спора «Газпром» идет неохотно, поэтому владелица эко-фермынамерена обратиться за поддержкой к Евгению Куйвашеву, Дмитрию Ионину, Михаилу Мишустину, Александру Бастрыкину для придания огласки этому делу. Эко-комплекс «Уральская пчелка» работает с 2020 года в Сысерти. На производство регулярно проводятся экскурсии, а в ульях живет пять миллионов пчел. Проект дважды побеждал в конкурсе туристических проектов «Уральские каникулы», который проводился при поддержке Правительства Свердловской области.