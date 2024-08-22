Власти России нашли способ стимулировать изобретательство — патенты сделают выгодными для владельцев. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым. Эксперты URA.RU объяснили, что вопрос вознаграждения изобретателей важен для появления новых разработок и высокотехнологичных продуктов.
Михаил Мишустин подчеркнул, что интеллектуальная собственность стала главным экономическим активом, за который борются все страны мира. Активное развитие институтов ее поддержки будет обеспечивать экономический рост.
«Технологический, промышленный, экономический, научный суверенитет страны базируется на правах на интеллектуальные патенты, на средства интеллектуального труда. Помогая ученым, инженерам, новаторам защищать свои права, вы находитесь на переднем крае. И здесь, конечно, очень важна роль Роспатента», — сказал премьер-министр.
Мишустин отметил важность цифровизации работы ведомства, которая должна упростить оформление документов в Роспатенте. Глава правительства добавил, что необходимо обеспечить владельцам изобретений выгоду от них. «И эти принципы справедливости, конечно, должны быть очень четко реализованы в тех технологических и прочих инструментах, которые сегодня готовит ваша служба. Хочется, чтобы люди, кто создает нужные всем продукты интеллектуального труда, получали соответствующие их изобретениям доходы, которые должны им причитаться», — добавил Михаил Мишустин.
Уход с рынка западных компаний совпал по времени с новым этапом научно-технической революции. Сейчас активно идет цифровизация, внедряются новые материалы, энергетические подходы, и требуется новаторский подход к производству, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Необходимо финансово стимулировать активность изобретателей, чтобы они были заинтересованы в создании новых решений. Любое новаторство связано с изобретениями, которым нужна патентная защита. И она реализуется эффективно, о чем говорит рост заявок», — добавил собеседник URA.RU.
При этом сейчас нет работающей системы, которая позволяет автору разработки получать доход от каждого ее использования, по аналогии с отчислениями за использование музыкальных произведений, и ее появление повысило бы интерес к изобретательству, приводит пример эксперт. По данным Роспатента, в 2023 году рост заявок на высокотехнологичные разработки в России составил около 9% по сравнению с 2022-м. За три года число желающих зарегистрировать изобретения в результате научных исследований увеличилось на 20%. Регистрировать программное обеспечение за четыре года стали чаще на 70%.
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