Мишустин ускорил замещение технологий США, ЕС и Японии в авиации

Премьер нашел потенциал в одном из наукоградов России

24 июля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Мишустин оценил вклад предприятий Новосибирска в развитие импортозамещения Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин ускоряет замещение авиационных технологий недружественных стран: США, ЕС и Японии. Так эксперты трактуют URA.RU третий день масштабного турне главы правительства по городам Дальнего Востока и Сибири. 24 июля было посвящено Новосибирску и Академгородку. По словам собеседников агентства, Мишустин восстанавливает в России компетенции в области авиастроения. Учебное здание СУНЦ НГУ перед приездом Михаила Мишустина Фото: Роман Наумов © URA.RU Утром 24 июля Мишустин отправился в новосибирский Академпарк, где были представлены стенды с местными разработками в различных областях. Несколько из них касались, в том числе, сферы авиастроения. Так, например, глава Исследовательского комплекса Центра обеспечения технологического обеспечения Антон Рязанцев доложил Мишустину, что образцы материалов, представленных на стенде — результаты испытаний различных материалов. «Компания создала комплекс стендов прочностных испытаний и единственную в России лабораторию огневых испытаний авиатехники, в которой проходят полный цикл испытаний компоненты авиалайнеров. Проводят испытания на огнестойкость образцов нижней панели, закрылка и хвостовой части крыла самолета корпорации Иркут МС-21-300 из композиционных материалов, испытания на взрывобезопасность элементов системы пожаротушения самолета RRJ-95; огневые испытания элементов пилона МСУ самолета МС-21-300; огневые испытания элементов отсека ВСУ самолета МС-21-300 и др», — сообщил глава компании. Мишустину показали высокоскоростной шпиндель для обработки алюминия и деталей, которые используются в авиапромышленности Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава компании «Фишер Технолоджи» Михаил Яковец рассказал корреспонденту URA.RU, что компания представила главе правительства высокоскоростной шпиндель для обработки алюминия и алюминиевых деталей, которые используются, в том числе, в авиационной промышленности. Он отметил, что уже в этом году было произведено 10 опытно-промышленных образцов, четыре из них устанавливаются на заводе «Стан» в Новосибирске, остальные отправлены на завод тяжелого станкостроения в Краснодар для использования на оборудовании Казанского вертолетного завода. В планах — создать еще 30 таких шпинделей в 2024 году. «Шпиндель позволяет обрабатывать алюминий на высоких скоростях в пяти координатах. Современный мотор обеспечивает скорость до 24 тыс. оборотов в минуту, что необходимо для корректной обработки алюминия, предотвращая его подгорание и обеспечивая оптимальный съем материала, — рассказал Яковец URA.RU. — Ранее подобного отечественного оборудования не существовало: прототипы были точечными и не запускались в серию. Запчасти для металлообрабатывающего оборудования выпускались на заводах в Европе, Японии и США, и компоненты были исключительно зарубежными. Мы освоили технологии, позволяющие ремонтировать импортные узлы, воспроизводя отдельные компоненты шпинделя. Стало возможно полностью заменить импортный узел на отечественный, обеспечивая технологическую независимость России». Этот стенд больше всего заинтересовал премьера. После доклада Мишустин заявил, что восстановление компетенций в области авиастроения требует значительных усилий. «Изготовление собственного шпинделя — задача чрезвычайно сложная, но вы практически полностью заменили импортные аналоги, уровень локализации составляет 76%, и это уже замечательный результат», — сказал он. Мишустин высоко оценил вклад новосибирских компаний в развитие импортозамещения в сфере станкостроения Фото: Роман Наумов © URA.RU Отечественные компании достигли успехов, считает Мишустин. По его словам, за последние три года, российские решения активно развивались и уже сегодня принесли первые результаты. «Важно, чтобы мы продолжали развивать станкоинструментальную промышленность и компетенции в этой области, потому что такие сложные производства, как изготовление коленвалов и шпинделей, требуют высокой компетенции. Это включает материаловедение, новые материалы, допуски, посадки, взаимозаменяемость и стандартизацию. Все это — элементы технологического и промышленного суверенитета страны», — подчеркнул Мишустин. «Нам сложно сразу „воевать“ или конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно и аккуратно надо сделать так, чтобы отечественные решения, пусть пока не могут быть лучшими в мире, но уже начинают использоваться компаниями», — подчеркнул Мишустин. Мишустин осмотрел химическую лабораторию СУНЦ НГУ Фото: Роман Наумов © URA.RU Далее премьер посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (физико-математическая школа им. Лаврентьева). Там глава правительства посетил химические, биологические и физические лаборатории, осмотрел стенды о развитии и строительстве в рамках Академгородка. В конце визита прошло чаепитие с молодыми учеными и преподавателями СУНЦ НГУ. Поездка Мишустина в Новосибирск — возможность оценить прогресс в авиастроении, идентифицировать проблемы и определить новые шаги для успешной реализации замыслов, считает экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, — центр науки и фундаментальных исследований России. «Структурная перестройка невозможна без развития науки и финансирования исследований и опытно-конструкторских работ. Будущее отрасли, новые продуктовые линейки и цели, стоящие перед страной — целиком зависят от ученых. Поэтому Мишустин и поддерживает их в «наукограде», — пояснил он. Новосибирск — авиапромышленный город, где выпускаются военные Су-34, отметил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. По его словам, сибирская авиапродукция востребована не только в России, но и за рубежом: Пакистане, Индии, Египте, Алжире. В связи с этим, по мнению собеседника агентства, также необходим личный контроль Мишустина за производством запчастей для самолетов, как военных, так и гражданских. Однако проблема с запчастями, по его мнению, заключается в отсутствии или нехватке производств комплектующих: гидравлике, резине, электрооборудовании, шасси и других сложных систем. «Нужно услышать проблемы из первых уст, — продолжил Сытник. — Сколько необходимо денег, какие нужны инвестиции, какое внимание требуется от других отраслей и от правительства. Как скоординировать все эти действия, чтобы получить алюминий, титан, легкосплавные сплавы для самолетов». По словам бывшего летного директора «Внуковских авиалиний», на достижение суверенитета в области авиастроения может потребоваться около 10 лет. «Однако надо начинать уже сегодня. Американцы уничтожили нашу авиационную промышленность целенаправленно. Они уничтожали даже маленькие заводы, которые производили подшипники и сальники, понимая, что без них нельзя собрать самолет. Однако сегодня заметно, что проблемы решаются и „виден свет на горизонте“. Мишустин понимает, кому нужно ставить задачи по решению проблем», — подчеркнул эксперт. Отечественные компании достигли успехов в области импортозамещения Фото: Роман Наумов © URA.RU Сытник добавил, что в отечественной авиаотрасли наблюдаются проблемы в области двигателестроения. «Двигатели ПД-14, ПД-8 делают, но медленно. Есть, конечно, современные двигатели, например, семейство ПС-90А, которое выдает 18 тонн тяги, но заводу не выделяют денег. Татарстан пытается своими силами сделать восемь двигателей в следующем году. Это небольшое производство и оно не может обеспечить всех нужд России. На производство 400 самолетов надо 800 двигателей. С учетом резерва — 900. Сейчас максимум выпускают 15-20 в год», — отметил собеседник. Выпуск авиационных компонентов и запчастей — ключевой вопрос для поддержания летной годности российского авиапарка, обращает внимание главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной логистики ВШЭ Федор Борисов. По его словам, правительство уделяет этому вопросу большое внимание, а заводы по всей стране работают над выполнением государственных и частных заказов для поддержки авиационного флота. «Ребята! Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку!» — написал Мишустин на стене досугового центра Фото: Роман Наумов © URA.RU Приезд Мишустина в Академгородок не случаен, отмечает Масленников. По его словам, с экономической точки зрения, любое производство сложных конечных машиностроительных изделий, в частности, для авиатехники, космоса, сложного оборудования или морских судов является критерием развития структурной перестройки экономики, которая происходит в стране в настоящее время. Также, по его мнению, Мишустин восстанавливает утраченные ранее компетенции России в области авиастроения. Мы переходим от сырьевой ориентации к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и сложных технологических продуктов, заявил Никита Масленников. «Это тест на эффективность программы импортозамещения, — продолжил экономист. — Правительство готовится запустить около 13 проектов «технологического суверенитета», цель которых — производить то, что раньше не производилось в России. Авиастроение находится под санкциями уже три года. Импортозамещение и технологический суверенитет в этой отрасли — ключевые задачи Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин ускоряет замещение авиационных технологий недружественных стран: США, ЕС и Японии. Так эксперты трактуют URA.RU третий день масштабного турне главы правительства по городам Дальнего Востока и Сибири. 24 июля было посвящено Новосибирску и Академгородку. По словам собеседников агентства, Мишустин восстанавливает в России компетенции в области авиастроения. Утром 24 июля Мишустин отправился в новосибирский Академпарк, где были представлены стенды с местными разработками в различных областях. Несколько из них касались, в том числе, сферы авиастроения. Так, например, глава Исследовательского комплекса Центра обеспечения технологического обеспечения Антон Рязанцев доложил Мишустину, что образцы материалов, представленных на стенде — результаты испытаний различных материалов. «Компания создала комплекс стендов прочностных испытаний и единственную в России лабораторию огневых испытаний авиатехники, в которой проходят полный цикл испытаний компоненты авиалайнеров. Проводят испытания на огнестойкость образцов нижней панели, закрылка и хвостовой части крыла самолета корпорации Иркут МС-21-300 из композиционных материалов, испытания на взрывобезопасность элементов системы пожаротушения самолета RRJ-95; огневые испытания элементов пилона МСУ самолета МС-21-300; огневые испытания элементов отсека ВСУ самолета МС-21-300 и др», — сообщил глава компании. Глава компании «Фишер Технолоджи» Михаил Яковец рассказал корреспонденту URA.RU, что компания представила главе правительства высокоскоростной шпиндель для обработки алюминия и алюминиевых деталей, которые используются, в том числе, в авиационной промышленности. Он отметил, что уже в этом году было произведено 10 опытно-промышленных образцов, четыре из них устанавливаются на заводе «Стан» в Новосибирске, остальные отправлены на завод тяжелого станкостроения в Краснодар для использования на оборудовании Казанского вертолетного завода. В планах — создать еще 30 таких шпинделей в 2024 году. «Шпиндель позволяет обрабатывать алюминий на высоких скоростях в пяти координатах. Современный мотор обеспечивает скорость до 24 тыс. оборотов в минуту, что необходимо для корректной обработки алюминия, предотвращая его подгорание и обеспечивая оптимальный съем материала, — рассказал Яковец URA.RU. — Ранее подобного отечественного оборудования не существовало: прототипы были точечными и не запускались в серию. Запчасти для металлообрабатывающего оборудования выпускались на заводах в Европе, Японии и США, и компоненты были исключительно зарубежными. Мы освоили технологии, позволяющие ремонтировать импортные узлы, воспроизводя отдельные компоненты шпинделя. Стало возможно полностью заменить импортный узел на отечественный, обеспечивая технологическую независимость России». Этот стенд больше всего заинтересовал премьера. После доклада Мишустин заявил, что восстановление компетенций в области авиастроения требует значительных усилий. «Изготовление собственного шпинделя — задача чрезвычайно сложная, но вы практически полностью заменили импортные аналоги, уровень локализации составляет 76%, и это уже замечательный результат», — сказал он. Отечественные компании достигли успехов, считает Мишустин. По его словам, за последние три года, российские решения активно развивались и уже сегодня принесли первые результаты. «Важно, чтобы мы продолжали развивать станкоинструментальную промышленность и компетенции в этой области, потому что такие сложные производства, как изготовление коленвалов и шпинделей, требуют высокой компетенции. Это включает материаловедение, новые материалы, допуски, посадки, взаимозаменяемость и стандартизацию. Все это — элементы технологического и промышленного суверенитета страны», — подчеркнул Мишустин. Далее премьер посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (физико-математическая школа им. Лаврентьева). Там глава правительства посетил химические, биологические и физические лаборатории, осмотрел стенды о развитии и строительстве в рамках Академгородка. В конце визита прошло чаепитие с молодыми учеными и преподавателями СУНЦ НГУ. Поездка Мишустина в Новосибирск — возможность оценить прогресс в авиастроении, идентифицировать проблемы и определить новые шаги для успешной реализации замыслов, считает экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, — центр науки и фундаментальных исследований России. «Структурная перестройка невозможна без развития науки и финансирования исследований и опытно-конструкторских работ. Будущее отрасли, новые продуктовые линейки и цели, стоящие перед страной — целиком зависят от ученых. Поэтому Мишустин и поддерживает их в «наукограде», — пояснил он. Новосибирск — авиапромышленный город, где выпускаются военные Су-34, отметил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. По его словам, сибирская авиапродукция востребована не только в России, но и за рубежом: Пакистане, Индии, Египте, Алжире. В связи с этим, по мнению собеседника агентства, также необходим личный контроль Мишустина за производством запчастей для самолетов, как военных, так и гражданских. Однако проблема с запчастями, по его мнению, заключается в отсутствии или нехватке производств комплектующих: гидравлике, резине, электрооборудовании, шасси и других сложных систем. «Нужно услышать проблемы из первых уст, — продолжил Сытник. — Сколько необходимо денег, какие нужны инвестиции, какое внимание требуется от других отраслей и от правительства. Как скоординировать все эти действия, чтобы получить алюминий, титан, легкосплавные сплавы для самолетов». По словам бывшего летного директора «Внуковских авиалиний», на достижение суверенитета в области авиастроения может потребоваться около 10 лет. «Однако надо начинать уже сегодня. Американцы уничтожили нашу авиационную промышленность целенаправленно. Они уничтожали даже маленькие заводы, которые производили подшипники и сальники, понимая, что без них нельзя собрать самолет. Однако сегодня заметно, что проблемы решаются и „виден свет на горизонте“. Мишустин понимает, кому нужно ставить задачи по решению проблем», — подчеркнул эксперт. Сытник добавил, что в отечественной авиаотрасли наблюдаются проблемы в области двигателестроения. «Двигатели ПД-14, ПД-8 делают, но медленно. Есть, конечно, современные двигатели, например, семейство ПС-90А, которое выдает 18 тонн тяги, но заводу не выделяют денег. Татарстан пытается своими силами сделать восемь двигателей в следующем году. Это небольшое производство и оно не может обеспечить всех нужд России. На производство 400 самолетов надо 800 двигателей. С учетом резерва — 900. Сейчас максимум выпускают 15-20 в год», — отметил собеседник. Выпуск авиационных компонентов и запчастей — ключевой вопрос для поддержания летной годности российского авиапарка, обращает внимание главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной логистики ВШЭ Федор Борисов. По его словам, правительство уделяет этому вопросу большое внимание, а заводы по всей стране работают над выполнением государственных и частных заказов для поддержки авиационного флота. Приезд Мишустина в Академгородок не случаен, отмечает Масленников. По его словам, с экономической точки зрения, любое производство сложных конечных машиностроительных изделий, в частности, для авиатехники, космоса, сложного оборудования или морских судов является критерием развития структурной перестройки экономики, которая происходит в стране в настоящее время. Также, по его мнению, Мишустин восстанавливает утраченные ранее компетенции России в области авиастроения. Мы переходим от сырьевой ориентации к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и сложных технологических продуктов, заявил Никита Масленников. «Это тест на эффективность программы импортозамещения, — продолжил экономист. — Правительство готовится запустить около 13 проектов «технологического суверенитета», цель которых — производить то, что раньше не производилось в России. Авиастроение находится под санкциями уже три года. Импортозамещение и технологический суверенитет в этой отрасли — ключевые задачи