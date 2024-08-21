Жители ХМАО нашли в лесу несъедобные грибы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови. Дикоросы с жутким видом являются хищниками и называются Гиднеллум Пека, а в народе их прозвали «кровавый зуб». Находкой югорчане поделились в соцсети «ВКонтакте».
«В народе этот гриб называют „кровавый зуб“, бывает и „зубом дьявола“ именуют. В прошлом годы такие находили и в Ханты-Мансийске, и в Югорске. В Кондинском районе тоже были. Вот эти „капли“ на шляпке, напоминающие кровь, появляются как правило после дождя. С помощью этих самых „капель“ грибы охотятся на насекомых, которыми питаются», — поделился с URA.RU югорский грибник.
Необычной находкой югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте» и местных грибных чатах. Некоторые говорят, что периодически натыкаются на «кровавый зуб» в лес, а другие встречали подобные дикоросы лишь единожды.
Ранее URA.RU рассказывало о других удивительных находках югорских грибников. Среди них, например, грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!