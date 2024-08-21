21 августа 2024

Жители ХМАО нашли в лесу жуткие грибы-монстры. Видео

Жителей ХМАО удивили грибы с жутким видом
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане нашли в лес гриб, который называют "кровавый зуб"
Югорчане нашли в лес гриб, который называют "кровавый зуб" Фото:

Жители ХМАО нашли в лесу несъедобные грибы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови. Дикоросы с жутким видом являются хищниками и называются Гиднеллум Пека, а в народе их прозвали «кровавый зуб». Находкой югорчане поделились в соцсети «ВКонтакте».

«В народе этот гриб называют „кровавый зуб“, бывает и „зубом дьявола“ именуют. В прошлом годы такие находили и в Ханты-Мансийске, и в Югорске. В Кондинском районе тоже были. Вот эти „капли“ на шляпке, напоминающие кровь, появляются как правило после дождя. С помощью этих самых „капель“ грибы охотятся на насекомых, которыми питаются», — поделился с URA.RU югорский грибник.

Необычной находкой югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте» и местных грибных чатах. Некоторые говорят, что периодически натыкаются на «кровавый зуб» в лес, а другие встречали подобные дикоросы лишь единожды.

Ранее URA.RU рассказывало о других удивительных находках югорских грибников. Среди них, например, грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу.

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Жители ХМАО нашли в лесу несъедобные грибы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови. Дикоросы с жутким видом являются хищниками и называются Гиднеллум Пека, а в народе их прозвали «кровавый зуб». Находкой югорчане поделились в соцсети «ВКонтакте». «В народе этот гриб называют „кровавый зуб“, бывает и „зубом дьявола“ именуют. В прошлом годы такие находили и в Ханты-Мансийске, и в Югорске. В Кондинском районе тоже были. Вот эти „капли“ на шляпке, напоминающие кровь, появляются как правило после дождя. С помощью этих самых „капель“ грибы охотятся на насекомых, которыми питаются», — поделился с URA.RU югорский грибник. Необычной находкой югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте» и местных грибных чатах. Некоторые говорят, что периодически натыкаются на «кровавый зуб» в лес, а другие встречали подобные дикоросы лишь единожды. Ранее URA.RU рассказывало о других удивительных находках югорских грибников. Среди них, например, грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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