Microsoft выпустит новые версии Xbox. Фото

22 августа 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Консоли являются обновленными версиями Xbox Series, которые были выпущены в 2020 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания Microsoft анонсировала новые версии своих консолей Xbox Series X/S (игровые приставки девятого поколения американской транснациональной корпорации Microsoft — прим. URA.RU). Анонс был опубликован на официальном сайте компании. «Компания представила Xbox Series X Digital Edition без оптического диска стоимостью 449,99 долларов, а также специальную версию Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с накопителем на 2 ТБ за 599,99 долларов», — написали в пресс-релизе на сайте Microsoft. В США продажи начнутся 15 октября, а в других регионах — с 29 октября. Компания уже открыла предзаказ в ряде стран. Консоли представляют собой обновленные версии Xbox Series, выпущенных в 2020 году. Новые модели были анонсированы в начале июня с флагманской Xbox Series X, получившей увеличенный накопитель до 2 терабайт и новую расцветку. В Microsoft также подтвердили, что у Xbox Series X Digital Edition будет накопитель на 1 ТБ, в то время как у Xbox Series S — накопитель на 1 ТБ. Новые модели включают Xbox Series X Digital Edition, Xbox Series X Galaxy Black Special Edition и обновленные версии Xbox Series S Фото: Microsoft/Xbox Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Microsoft анонсировала новые версии своих консолей Xbox Series X/S (игровые приставки девятого поколения американской транснациональной корпорации Microsoft — прим. URA.RU). Анонс был опубликован на официальном сайте компании. «Компания представила Xbox Series X Digital Edition без оптического диска стоимостью 449,99 долларов, а также специальную версию Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с накопителем на 2 ТБ за 599,99 долларов», — написали в пресс-релизе на сайте Microsoft. В США продажи начнутся 15 октября, а в других регионах — с 29 октября. Компания уже открыла предзаказ в ряде стран. Консоли представляют собой обновленные версии Xbox Series, выпущенных в 2020 году. Новые модели были анонсированы в начале июня с флагманской Xbox Series X, получившей увеличенный накопитель до 2 терабайт и новую расцветку. В Microsoft также подтвердили, что у Xbox Series X Digital Edition будет накопитель на 1 ТБ, в то время как у Xbox Series S — накопитель на 1 ТБ.