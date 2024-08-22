Microsoft выпустит новые версии Xbox. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Варианты подарков. Екатеринбург, xbox one, игровая приставка
Консоли являются обновленными версиями Xbox Series, которые были выпущены в 2020 году Фото:

Компания Microsoft анонсировала новые версии своих консолей Xbox Series X/S (игровые приставки девятого поколения американской транснациональной корпорации Microsoft — прим. URA.RU). Анонс был опубликован на официальном сайте компании.

«Компания представила Xbox Series X Digital Edition без оптического диска стоимостью 449,99 долларов, а также специальную версию Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с накопителем на 2 ТБ за 599,99 долларов», — написали в пресс-релизе на сайте Microsoft. В США продажи начнутся 15 октября, а в других регионах — с 29 октября. Компания уже открыла предзаказ в ряде стран.

Консоли представляют собой обновленные версии Xbox Series, выпущенных в 2020 году. Новые модели были анонсированы в начале июня с флагманской Xbox Series X, получившей увеличенный накопитель до 2 терабайт и новую расцветку. В Microsoft также подтвердили, что у Xbox Series X Digital Edition будет накопитель на 1 ТБ, в то время как у Xbox Series S — накопитель на 1 ТБ.

файл
Новые модели включают Xbox Series X Digital Edition, Xbox Series X Galaxy Black Special Edition и обновленные версии Xbox Series S
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Microsoft анонсировала новые версии своих консолей Xbox Series X/S (игровые приставки девятого поколения американской транснациональной корпорации Microsoft — прим. URA.RU). Анонс был опубликован на официальном сайте компании. «Компания представила Xbox Series X Digital Edition без оптического диска стоимостью 449,99 долларов, а также специальную версию Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с накопителем на 2 ТБ за 599,99 долларов», — написали в пресс-релизе на сайте Microsoft. В США продажи начнутся 15 октября, а в других регионах — с 29 октября. Компания уже открыла предзаказ в ряде стран. Консоли представляют собой обновленные версии Xbox Series, выпущенных в 2020 году. Новые модели были анонсированы в начале июня с флагманской Xbox Series X, получившей увеличенный накопитель до 2 терабайт и новую расцветку. В Microsoft также подтвердили, что у Xbox Series X Digital Edition будет накопитель на 1 ТБ, в то время как у Xbox Series S — накопитель на 1 ТБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...