Челябинский минсельхоз попросит у Москвы деньги на дороги к двум агрокомплексам

Комитет по аграрной политике заксобрания Челябинской области одобрил заявку регионального минсельхоза на получении от федерального министерства средств на строительство двух дорог, которые не только свяжут населенные пункты, но и обеспечат доступ к двум агрокомплексам. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе заксобрания.
«В предварительную заявку на получение субсидии из федерального бюджета в 2025-2026 годах включены два объекта. Первый — реконструкция автодороги „Погорелка — Долговка“ на территории Еткульского района. Дорога обеспечивает связь между вышеназванными поселками и ведет к агрокомплексу „Коелгинское“. Ее протяженность 6,9 километра. Планируемая стоимость реконструкции порядка 458 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.
Второй объект — реконструкция участка дороги, ведущей от трассы к Нагайбакскому птицеводческому комплексу. Стоимость работ — 42 миллиона рублей, протяженность участка — полтора километра.
Обязательное условие для выделения средств — софинансирование работ со стороны собственников предприятий. В первом случае доля частных средств составит более 45 миллионов рублей, во втором — 3,7 миллиона.
Распределять бюджетные ассигнования по регионам Минсельхоз РФ будет в октябре. Комитет по аграрной политике рекомендовал региональным минсельхозу и миндору усилить работу по привлечению аграриев в качестве инвесторов для участия в программе, чтобы обеспечить доступ автотранспорта к объектам АПК.
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