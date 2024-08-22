Челябинский минсельхоз попросит у Москвы деньги на дороги к двум агрокомплексам

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Аграрии просят у Москвы средства на строительство дороги к агрокомплексу и птицефабрике
Аграрии просят у Москвы средства на строительство дороги к агрокомплексу и птицефабрике Фото:

Комитет по аграрной политике заксобрания Челябинской области одобрил заявку регионального минсельхоза на получении от федерального министерства средств на строительство двух дорог, которые не только свяжут населенные пункты, но и обеспечат доступ к двум агрокомплексам. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе заксобрания.

«В предварительную заявку на получение субсидии из федерального бюджета в 2025-2026 годах включены два объекта. Первый — реконструкция автодороги „Погорелка — Долговка“ на территории Еткульского района. Дорога обеспечивает связь между вышеназванными поселками и ведет к агрокомплексу „Коелгинское“. Ее протяженность 6,9 километра. Планируемая стоимость реконструкции порядка 458 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

Второй объект — реконструкция участка дороги, ведущей от трассы к Нагайбакскому птицеводческому комплексу. Стоимость работ — 42 миллиона рублей, протяженность участка — полтора километра.

Обязательное условие для выделения средств — софинансирование работ со стороны собственников предприятий. В первом случае доля частных средств составит более 45 миллионов рублей, во втором — 3,7 миллиона.

Распределять бюджетные ассигнования по регионам Минсельхоз РФ будет в октябре. Комитет по аграрной политике рекомендовал региональным минсельхозу и миндору усилить работу по привлечению аграриев в качестве инвесторов для участия в программе, чтобы обеспечить доступ автотранспорта к объектам АПК.

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Комитет по аграрной политике заксобрания Челябинской области одобрил заявку регионального минсельхоза на получении от федерального министерства средств на строительство двух дорог, которые не только свяжут населенные пункты, но и обеспечат доступ к двум агрокомплексам. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе заксобрания. «В предварительную заявку на получение субсидии из федерального бюджета в 2025-2026 годах включены два объекта. Первый — реконструкция автодороги „Погорелка — Долговка“ на территории Еткульского района. Дорога обеспечивает связь между вышеназванными поселками и ведет к агрокомплексу „Коелгинское“. Ее протяженность 6,9 километра. Планируемая стоимость реконструкции порядка 458 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе. Второй объект — реконструкция участка дороги, ведущей от трассы к Нагайбакскому птицеводческому комплексу. Стоимость работ — 42 миллиона рублей, протяженность участка — полтора километра. Обязательное условие для выделения средств — софинансирование работ со стороны собственников предприятий. В первом случае доля частных средств составит более 45 миллионов рублей, во втором — 3,7 миллиона. Распределять бюджетные ассигнования по регионам Минсельхоз РФ будет в октябре. Комитет по аграрной политике рекомендовал региональным минсельхозу и миндору усилить работу по привлечению аграриев в качестве инвесторов для участия в программе, чтобы обеспечить доступ автотранспорта к объектам АПК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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