Челябинским земским учителям предоставят выплату на жилье или автомобиль

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Деньши получат молодые учителя, которые переедут работать на селе Фото:

В Челябинской области в рамках проекта «Педагогический профессионалитет» студенты, решившие работать на селе, получат выплату на жилье или автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сейчас планируем запустить региональную программу, которая предусматривает выплату на приобретение жилья или автомобиля. В ней смогут принять участие и педагоги системы СПО», — сообщил глава региона Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Речь идет о новом проекте «Педагогический профессионалитет» для студентов, которых хотят оставить трудиться в регионе.

Этот проект является продолжением ряда программ по поддержке и развитию профессиональных педагогических кадров. Так, программой «Земский учитель» уже воспользовались 212 педагогов. Кроме того, с 1 сентября будет введена новая выплата в размере 300 тысяч рублей для новых педагогов. Текслер выразил надежду, что такая поддержка мотивирует педагогов на успешную работу в области, и поручил главам также помогать специалистам в муниципалитетах.

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В Челябинской области в рамках проекта «Педагогический профессионалитет» студенты, решившие работать на селе, получат выплату на жилье или автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сейчас планируем запустить региональную программу, которая предусматривает выплату на приобретение жилья или автомобиля. В ней смогут принять участие и педагоги системы СПО», — сообщил глава региона Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Речь идет о новом проекте «Педагогический профессионалитет» для студентов, которых хотят оставить трудиться в регионе. Этот проект является продолжением ряда программ по поддержке и развитию профессиональных педагогических кадров. Так, программой «Земский учитель» уже воспользовались 212 педагогов. Кроме того, с 1 сентября будет введена новая выплата в размере 300 тысяч рублей для новых педагогов. Текслер выразил надежду, что такая поддержка мотивирует педагогов на успешную работу в области, и поручил главам также помогать специалистам в муниципалитетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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