«Нанес не менее восьми ударов ножом»: следователи завершили расследование убийства молодой челябинки

В Челябинской области будут судить парня, зарезавшего бывшую девушку
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
Парень приревновал бывшую девушку к другому Фото:

Челябинские следователи завершили расследование дела об убийстве девушки в поселке Нагорном ее бывшим парнем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после утверждения обвинительного заключения материалы направят в суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, следователем составлено обвинительное заключение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что обвинительное заключение направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После материалы направят в суд для рассмотрения по существу.

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Что известно об убийстве девушки бывшим парнем в челябинском поселке

Инцидент произошел 22 июня текущего года в поселке Нагорный. Предварительно, в парне взыграла ревность, когда после расставания он узнал о новом романе девушки. Он позвал ее на разговор, в ходе которого набросился на нее с ножом. Подруга смогла дотащить истекающую кровью девушку до квартиры и вызвать скорую. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.

Парня оперативно задержали. При проверке выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом за имущественные преступления.

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Челябинские следователи завершили расследование дела об убийстве девушки в поселке Нагорном ее бывшим парнем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после утверждения обвинительного заключения материалы направят в суд. «Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, следователем составлено обвинительное заключение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что обвинительное заключение направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После материалы направят в суд для рассмотрения по существу. Инцидент произошел 22 июня текущего года в поселке Нагорный. Предварительно, в парне взыграла ревность, когда после расставания он узнал о новом романе девушки. Он позвал ее на разговор, в ходе которого набросился на нее с ножом. Подруга смогла дотащить истекающую кровью девушку до квартиры и вызвать скорую. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Парня оперативно задержали. При проверке выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом за имущественные преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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