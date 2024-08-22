«Нанес не менее восьми ударов ножом»: следователи завершили расследование убийства молодой челябинки

В Челябинской области будут судить парня, зарезавшего бывшую девушку

Парень приревновал бывшую девушку к другому Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Челябинские следователи завершили расследование дела об убийстве девушки в поселке Нагорном ее бывшим парнем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после утверждения обвинительного заключения материалы направят в суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, следователем составлено обвинительное заключение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что обвинительное заключение направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После материалы направят в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 22 июня текущего года в поселке Нагорный. Предварительно, в парне взыграла ревность, когда после расставания он узнал о новом романе девушки. Он позвал ее на разговор, в ходе которого набросился на нее с ножом. Подруга смогла дотащить истекающую кровью девушку до квартиры и вызвать скорую. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.

Парня оперативно задержали. При проверке выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом за имущественные преступления.