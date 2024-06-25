Что известно об убийстве девушки бывшим парнем в челябинском поселке

Челябинец зарезал бывшую девушку на глазах у свидетелей
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Бывший парень девушки был задержан в день убийства Фото:

В поселке Нагорный Увельского района Челябинской области 22 июня произошло убийство молодой девушки Дарьи Б. По подозрению в убийстве задержан ее бывший парень. Что известно об инциденте к данному часу — в материале URA.RU.

«Долго и счастливо» — отменяется

Девушка Дарья Б. встречалась с парнем, но, как не редко случается, отношениям пришел конец. Мужчина не смог выдержать того, что у его, теперь уже бывшей девушки, появился новый кавалер. В нем взыграла ревность.

День убийства

Новость по теме
В челябинском поселке парень зарезал свою бывшую девушку в ходе ссоры

В день убийства бывший парень девушки пригласил ее на разговор, но диалога не получилось. Все произошло стремительно — он начал резать ее прямо на улице при свидетелях.

Скорая помощь лишь констатировала факт смерти

После нападения подруга затащила Дарию Б. в квартиру и попыталась оказать первую помощью. Попутно она вызвала к месту бригаду скорой помощи, однако приехавшие медики лишь констатировали факт смерти. На теле убитой были зафиксированы ножевые ранения в грудь и шею.

Задержание ревнивца

Сразу о произошедшем было заявлено в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан в тот же день. При проверке по базам данных выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления. Также выяснилось, что подозреваемый нигде не работает и ведет аморальный образ жизни. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его отправили в СИЗО на два месяца.

Похороны девушки

Похороны Дарьи Б. состоятся 26 июня в поселке Нагорный по улице Боровой, 1 с 10:00 до 11:30. Редакция URA.RU приносит соболезнование семье и близким девушки.

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В поселке Нагорный Увельского района Челябинской области 22 июня произошло убийство молодой девушки Дарьи Б. По подозрению в убийстве задержан ее бывший парень. Что известно об инциденте к данному часу — в материале URA.RU. Девушка Дарья Б. встречалась с парнем, но, как не редко случается, отношениям пришел конец. Мужчина не смог выдержать того, что у его, теперь уже бывшей девушки, появился новый кавалер. В нем взыграла ревность. В день убийства бывший парень девушки пригласил ее на разговор, но диалога не получилось. Все произошло стремительно — он начал резать ее прямо на улице при свидетелях. После нападения подруга затащила Дарию Б. в квартиру и попыталась оказать первую помощью. Попутно она вызвала к месту бригаду скорой помощи, однако приехавшие медики лишь констатировали факт смерти. На теле убитой были зафиксированы ножевые ранения в грудь и шею. Сразу о произошедшем было заявлено в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан в тот же день. При проверке по базам данных выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления. Также выяснилось, что подозреваемый нигде не работает и ведет аморальный образ жизни. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его отправили в СИЗО на два месяца. Похороны Дарьи Б. состоятся 26 июня в поселке Нагорный по улице Боровой, 1 с 10:00 до 11:30. Редакция URA.RU приносит соболезнование семье и близким девушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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